Lanolina to naturalny wosk zwierzęcy, pozyskiwany z owczej wełny. Ma żółty kolor i gęstą, lepką konsystencję. Jej zadaniem jest ochrona skóry zwierząt przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, jednak równie świetnie sprawdza się w pielęgnacji naszego naskórka. Dzieli się ją na dwa typy: lanolinę bezwodną, która znalazła szerokie zastosowanie w kosmetyce oraz uwodnioną, wykorzystywaną w obróbce metali i tkanin.

Ten wyjątkowy składnik znajdziemy m.in. w nawilżających balsamach do ciała, pomadkach do ust, kremach do twarzy, kremach pod oczy, kremach do rąk i stóp. W sprzedaży dostępna jest również czysta lanolina, którą można aplikować bezpośrednio na skórę.

Jak stosować lanolinę, aby spłycić zmarszczki? Czy lanolina zatyka pory? Dla jakiej skóry jest najlepsza i kto powinien z niej zrezygnować? Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części artykułu.

Spis treści:

Lanolina jest emolientem. Tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną i zapobiega utracie wody. Polecana jest do pielęgnacji skóry bardzo suchej, łuszczącej się i podrażnionej.

Lanolina na skórę — działanie:

intensywnie nawilża;

przyspiesza gojenie się ran;

zmiękcza i uelastycznia;

chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;

zmniejsza ryzyko stanów zapalnych skóry;

łagodzi objawy chorób skóry, takich jak egzema czy łuszczyca.

Goździki na zmarszczki: domowy sposób, którym możesz cofnąć czas

fot. Lanolina na zmarszczki/Adobe Stock, sutulastock

Lanolinę należy aplikować punktowo, na oczyszczoną skórę, najlepiej na noc. Nałóż cienką warstwę na problematyczne obszary (np. skórę w okolicach oczu, zmarszczki marionetki) i delikatnie wmasuj.

Odradza się smarowanie całej twarzy, ponieważ może zapchać pory i spowodować wypryski.

Ważne: pamiętaj, aby przed użyciem obowiązkowo wykonać test uczuleniowy.

Najlepsze efekty uzyskasz, nakładając lanolinę na zmarszczki regularnie, minimum raz dziennie.

Lanolina może być stosowania nie tylko na twarz. Pomaga również na:

spierzchnięte usta;

szorstkie łokcie, kolana i pięty;

suche skórki wokół paznokci;

łamliwe, osłabione włosy;

obolałe brodawki po karmieniu piersią;

oparzenia;

wysypki.

Przeciwwskazaniami do stosowania lanoliny na skórę są:

uczulenie na wełnę,

wrażliwa skóra,

trądzik i zapchane pory (zaogni problem).

Do pielęgnacji skóry przeznaczona jest lanolina bezwodna. Dostępna jest w wybranych aptekach oraz sklepach online i kosztuje ok. 20 zł /100 g.

