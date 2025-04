Po kwasy na twarz przeznaczone do stosowania w domu sięgamy coraz częściej. I nic dziwnego, jeśli używane są z rozwagą i w zgodzie ze wszystkimi zaleceniami, mogą przynieść naszej cerze mnóstwo korzyści.

Po pierwsze rozjaśniają przebarwienia. Po drugie wygładzają skórę i sprawiają, że zmarszczki stają się mniej widoczne. Po trzecie są w stanie uporać się z wszelkimi niedoskonałościami.

Gotowe kosmetyki z kwasami dostępne w drogeriach i aptekach, zasady stosowania mają opisane na opakowaniu. A co z „czystymi" kwasami o wyższych stężeniach? Jak je stosować, aby nie zrobić sobie krzywdy?

Wyróżniamy 3 grupy kwasów do twarzy: AHA, BHA i PHA. Każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju skóry. Należy dobrać je odpowiednio do swoich potrzeb.

Kwasy AHA (alfahydroksykwasy) : zwane również kwasami owocowymi. Zaliczamy do nich m.in. kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy, kwas pirogronowy, kwas cytrynowy, kwas masłowy. Przeznaczone do każdego rodzaju skóry.

: zwane również kwasami owocowymi. Zaliczamy do nich m.in. kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy, kwas pirogronowy, kwas cytrynowy, kwas masłowy. Przeznaczone do każdego rodzaju skóry. Kwasy BHA (betahydroksykwasy) : do tej grupy należy tylko i wyłącznie kwas salicylowy. Przeznaczony do pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej.

: do tej grupy należy tylko i wyłącznie kwas salicylowy. Przeznaczony do pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej. Kwasy PHA (polihydroksykwasy): zaliczają się do nich kwas laktobionowy oraz glukonolakton. Sprawdzą się w pielęgnacji skóry wrażliwej i naczyniowej. Są bardzo delikatne, nie podrażniają.

Kwas hialuronowy: co to jest, jak działa na skórę i jak stosować, żeby zobaczyć efekty?

Główne zalety peelingów kwasowych to:

usunięcie zrogowaciałego naskórka;

poprawa kolorytu;

wygładzenie, zmiękczenie i rozświetlenie skóry;

spłycenie zmarszczek;

redukcja blizn i przebarwień;

zmniejszenie wyprysków;

działanie antyoksydacyjne;

zwiększona wchłanialność składników aktywnych z kosmetyków.

Kwas zawsze należy nakładać na umytą i suchą skórę .

. W domowych warunkach nie zaleca się stosowania stężeń wyższych niż 20% (do peelingów), natomiast do codziennego stosowania nie powinno się przekraczać stężenia 10%.

Jeżeli kwasy stosujesz regularnie, po 4-6 miesiącach zaleca się zrobienie kilkumiesięcznej przerwy , aby znów móc do nich wrócić.

, aby znów móc do nich wrócić. Po zastosowaniu kwasów, zupełnie normalną reakcją jest zaczerwienienie, ściągnięcie skóry, delikatnie szczypanie i łuszczenie się naskórka.

W trakcie stosowania kwasów bezwzględnie obowiązkowe jest używanie kremów z filtrami.

Niektóre kwasy można stosować przez okrągły rok, inne wyłącznie w jesienno-zimowe miesiące.

Zalecane jest wykonanie 1 zabiegu na tydzień , w przypadku skóry bardzo wrażliwej 1 zabieg na 2 tygodnie.

, w przypadku skóry bardzo wrażliwej 1 zabieg na 2 tygodnie. Jeśli nakładasz kwas po raz pierwszy, zacznij od niskich stężeń. Z czasem możesz je zwiększyć.

Z czasem możesz je zwiększyć. Peeling na twarzy trzymaj od 2 do maksymalnie 10 minut, obserwując jak reaguje twoja skóra.

Kwas bursztynowy to prawdziwy eliksir młodości. Spłyca zmarszczki i rozjaśnia przebarwienia

fot. Kwasy na twarz w domu/iStock by Getty Images/simarik

Umyj twarz delikatnym żelem i wytrzyj do sucha. Kwas nałóż na skórę za pomocą pędzelka lub płatka kosmetycznego. Aplikację zacznij od czoła, koniecznie pomijając skórę wokół oczu. Umyj ręce. Pozostaw peeling na kilka minut. Zmyj skórę wodą i neutralizatorem zasadowym (przywraca skórze jej naturalne pH i zatrzymuje działanie kwasów). Mycie buzi powtórz 2-3 razy - kwas powinien zostać całkowicie zmyty. Nałóż krem nawilżający.

Kwas migdałowy to jeden z najdelikatniej działających kwasów AHA - jest dobrze tolerowany nawet przez skórę wrażliwą i naczynkową. Ma działanie antybakteryjne i przeciwstarzeniowe.

Kwas migdałowy ma postać proszku. Aby móc stosować go w domowych warunkach, obowiązkowo należy go rozcieńczyć:

aby otrzymać stężenie 5% - 10 g kwasu migdałowego + 190 g wody,

aby otrzymać stężenie 10% - 10 g kwasu migdałowego + 90 g wody,

aby otrzymać stężenie 15% - 10 g kwasu migdałowego + 56 g wody,

aby otrzymać stężenie 20% - 10 g kwasu migdałowego + 40 g wody (z etanolem),

aby otrzymać stężenie 30% - 10 g kwasu migdałowego + 23 g wody (z etanolem),

aby otrzymać stężenie 40% - 10 g kwasu migdałowego + 15 g wody (z etanolem).

Kolejnym cieszącym się olbrzymią popularnością kwasem jest kwas glikolowy. Ma działanie odmładzające, nawilżające i wygładzające. Występuje w stężeniach od 5 do 70%. Pozyskiwany jest z trzciny cukrowej.

Preparaty do użytku domowego mają stężenie od 5 do 15%. Zabiegi z kwasem glikolowym o wyższym stężeniu, powinny odbywać się w gabinecie kosmetycznym.

Kwas glikolowy dostępny w drogeriach internetowych to (najczęściej) ten 70%. Aby móc stosować go w domowych warunkach, obowiązkowo należy go rozcieńczyć:

aby otrzymać stężenie 5% - 15 ml kwasu i 170 ml wody,

aby otrzymać stężenie 10% - 15 ml kwasu na 66 ml wody,

aby otrzymać stężenie 20% - 15 ml kwasu na 33 ml wody,

aby otrzymać stężenie 30% - 15 ml kwasu na 17 ml wody,

aby otrzymać stężenie 40% - 15 ml kwasu na 10 ml wody,

aby otrzymać stężenie 50% - 15 ml kwasu na 5,5 ml wody.

Przed rozpoczęciem zabiegów z kwasem glikolowym (tymi z wykorzystaniem stężenia wyższego niż 10%) skórę należy „przyzwyczaić". Na 2 tygodnie przed pierwszym planowanym zabiegiem należy przemywać skórę niższymi stężeniami kwasu na poziomie 5%.

Kwas mlekowy ma podobne właściwości złuszczające jak kwas glikolowy, ale jest od niego o wiele łagodniejszy. Mogą go stosować osoby nawet z wrażliwą skórą.

Kwas mlekowy jest rozpuszczalny w wodzie, nie rozpuszcza się w tłuszczach.

Kwas mlekowy wymaga rozcieńczenia:

aby otrzymać stężenie 10% - 10 ml kwasu mlekowego i 87.5 ml wody,

aby otrzymać stężenie 20% - 20 ml kwasu mlekowego i 75.0 ml wody,

aby otrzymać stężenie 30% - 31 ml kwasu mlekowego i 63.5 ml wody,

aby otrzymać stężenie 40% - 42 ml kwasu mlekowego i 50.0 ml wody,

aby otrzymać stężenie 50% - 52 ml kwasu mlekowego i 37.5 ml wody .

Kwas azelainowy ma postać białego proszku. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Do domowych peelingów zalecane jest użycie 15-20% stężenia.

Minimalne stężenie kwasu azelainowego hamujące bakterie odpowiedzialne za występowanie trądziku to 1,25%. Można go stosować przez cały rok, ponieważ nie wykazuje działania fotouczulającego. Możesz dodać go do ulubionego kremu - na 50 g kremu dodaj około 3 g kwasu.

Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, nawet wrażliwą. Dedykowany jest przede wszystkim cerom trądzikowym (również z trądzikiem różowatym), skłonnym do niedoskonałości.

Kwas salicylowy polecany jest przede wszystkim do skóry trądzikowej i skłonnej do niedoskonałości. Radzi sobie z przebarwieniami i leczy zapalenie mieszków włosowych. Jest rozpuszczalny w tłuszczach, co oznacza, że ​​skutecznie wnika w pory i rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia zalegające w skórze.

Zalecane stężenie do domowego użytku waha się od 0,5% do 2%.

W przeciwieństwie do innych AHA, nie zwiększa wrażliwości skóry na słońce. Kwas salicylowy nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące.

Przeciwskazaniami do wykonania peelingów kwasowych w domu są:

uczulenie na którykolwiek ze składników produktu;

opryszczka;

przyjmowanie antybiotyków oraz leków fotouczulających;

stany zapalne skóry;

poparzenia i odmrożenia skóry;

otwarte rany;

zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry;

ciąża i karmienie piersią;

choroby autoimmunizacyjne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.08.2021

