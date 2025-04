Kwasy na twarz, stosowane rozsądnie i z umiarem, potrafią przynieść niesamowite rezultaty - pozbyć się niedoskonałości, rozjaśnić przebarwienia potrądzikowe i posłoneczne, a nawet spłycić zmarszczki.

Kwasy na twarz potrafią uporać się niemal z każdym skórnym problemem. Stosowane regularnie (i odpowiedzialnie) wyrównują koloryt skóry, zwalczają niedoskonałości pozostawiając cerę idealnie gładką i promienną.

Usuwają martwy, zrogowaciały naskórek i regulują odnowę komórkową skóry.

Przywracają jędrność i elastyczność skóry.

Rozjaśniają przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe, dzięki czemu wyrównują koloryt skóry.

Mają działanie nawilżające i regenerujące.

Oczyszczają skórę, odblokowując pory i usuwając zanieczyszczenia.

Wykazują działanie antybakteryjne, dzięki czemu łagodzą stany zapalne i zmniejszają wypryski.

Kwasy dzielimy na 5 podstawowych grup: kwasy AHA, BHA, PHA i AKA oraz kwas azelainowy. Jakie działanie wykazuje każda z nich?

Kwasy AHA (Alfa-hydroksykwasy)

Kwasy AHA dzięki temu, że rozpuszczają się w wodzie, mogą przenikać w głąb skóry. Zaliczamy do nich: kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas migdałowy. Kuracja kwasami AHA powinna odbywać się jesienią i zimą, ponieważ wykazują działanie fotouczulające. W te miesiące obowiązkowo należy włączyć krem SPF50 do codziennej pielęgnacji.

Jak działają? Wszystko zależy od rodzaju i stężenia wybranego kwasu: mogą mieć działanie złuszczające, nawilżające lub oczyszczające. Zalecane stężenie kwasów AHA to od 5 do 20%.

Dla jakiej cery? Kwasy AHA polecane są przede wszystkim posiadaczkom skóry mieszanej, skłonnej do niedoskonałości. Sprawdzi się również u osób z wrażliwą i cienką skórą.

Kwasy BHA (Beta-hydroksykwasy)

W kosmetologii stosowany jest tylko jeden kwas BHA - kwas salicylowy. Otrzymywany jest m.in. z kory wierzby. Zalecane stężenie tego kwasu w kosmetykach do domowego użytku to od 0,5 do 2%. Istotne jest jego pH, które powinno wynosić od 3 do 4 - naturalne pH osłabia jego działanie.​

Jak działa? Przede wszystkim wykazuje silnie właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza pory. Mimo swoich właściwości, kwas salicylowy nie wysusza i nie podrażnia skóry.

Dla jakiej cery? Kwas salicylowy jest idealny dla cery trądzikowej, mieszanej, mocno zanieczyszczonej zmagającej się z zapchanymi porami.

Kwasy PHA (Poli-hydroksykwasy)

Kwasy PHA wykazują bardzo podobne właściwości do kwasów AHA z tą różnicą, że działają wolniej, ale bardziej intensywnie i jednocześnie nie powodują podrażnienia ani zaczerwienienia. Są pochodnymi glikozaminoglikanów (związków naturalnie występujących w skórze), które to odpowiadają za utrzymacie wilgoci w skórze. Zaliczamy do nich: glukonolakton, glukoheptanolakton oraz kwas laktobionowy. Można je stosować cały rok.

Jak działają? Wykazują działanie oczyszczające i jednocześnie wzmacniające naczynia krwionośne oraz naturalną barierę lipidową skóry. Dzięki temu, że potrafią zatrzymywać wilgoć w naskórku, działają silnie nawilżająco. Pozytywnie wpływają również na syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu poprawiają jej jędrność i grubość. Radzą sobie także z nadmierną ilością wolnych rodników.

Dla jakiej cery? Kuracja kwasami PHA sprawdzi się u osób ze skórą trądzikową (szczególnie zmagającą się z trądzikiem różowatym), a także u posiadaczek skóry wrażliwej, z egzemą i łuszczycą.

Kwasy AKA (Alfa-ketonokwasy)

Najpopularniejszym przedstawicielem kwasów AKA jest kwas pirogronowy. Występuje naturalnie np. w jabłkach czy sfermentowanych owocach.

Jak działa? Potrafi rozjaśniać przebarwienia, spłycać powierzchniowe zmarszczki, stymuluje powstawanie kolagenu na poziomie skóry właściwej.

Dla jakiej cery? Przede wszystkim dla tłustej, mieszanej oraz tej zmagającej się z łojotokowym zapaleniem skóry i trądzikiem w fazie aktywnej.

Kwas azelainowy

Kwas azelainowy nie należy do żadnej z powyższych kategorii, ponieważ jest to związek dikarboksylowy. Naturalnie występuje w ziarnach zbóż. Można go stosować przez cały rok, ponieważ nie wykazuje działania fotouczulającego.

Jak działa? Stosowany jest przede wszystkim jako składnik rozjaśniający. Radzi sobie z wszelkimi przebarwieniami, a także hamuje rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych, działa przeciwzapalnie i likwiduje zaskórniki.

Dla jakiej cery? Świetnie sprawdzi się u osób z trądzikiem różowatym, a także przy skórze wrażliwej, podrażnionej.

Najważniejsza zasada jest taka: zaczynaj od jak najmniejszych stężeń. Nawet, jeśli jesteś przekonana, że idealnie dobrałaś rodzaj kwasu do swojej skóry, staraj się, aby kuracja przebiegała stopniowo. Gdy skóra przyzwyczai się do wybranego stężenia, z czasem możesz je nieco zwiększyć.

Na początek doskonale sprawdzi się tonik z kwasami - większość z nich przeznaczona jest do codziennego stosowania, nie musisz się więc obawiać, że cera zareaguje nagłym zaczerwienieniem albo złuszczeniem.

Kolejnym krokiem może być włączenie do pielęgnacji serum z kwasami. Zacznij od kwasów działających łagodnie i wykazujących jednocześnie działanie nawilżające.

Pamiętaj, że stosowanie kwasów na twarz musi być połączone z wysoką ochroną przeciwsłoneczną - sięgnij po kremy z SPF 50.

Niestety, większość kosmetyków z kwasami przeznaczonych do domowej pielęgnacji, wymaga cierpliwości - pierwsze efekty powinnaś zauważyć po miesiącu stosowania.

W zależności od wybranego kwasu, skóra stanie się rozjaśniona, bez przebarwień, z wygładzonymi zmarszczkami i bez niedoskonałości.

Zabiegi z kwasami na twarz nazywane są peelingami chemicznymi. Najpierw kosmetyczka lub dermatolog dokładnie oczyszcza skórę. Następnie wacikiem nakłada dobrany do potrzeb naszej cery kwas, który może mieć różną formę - maski, żelu lub gęstego płynu.

Skóra tuż po zabiegu będzie nieco zaczerwieniona i podrażniona a naskórek będzie się złuszczał. Po kilku dniach za to będziesz mogła cieszyć się gładką i świetlistą skórą.

Cena zabiegu zależy od rodzaju wybranego kwasu i najczęściej waha się od 150 do 350 zł. Warto pamiętać, że aby efekt był zadowalający, nierzadko trzeba powtórzyć zabieg nawet kilkukrotnie.

Kwasy to jedne z najsilniej działających substancji, przeciwwskazań do zabiegów jest więc sporo. Kiedy nie należy sięgać po kwasy?

Ciąża i karmienie piersią,

ekspozycja na słońce,

alergie i choroby skórne,

choroby nowotworowe,

przerwana ciągłość naskórka,

kuracje z użyciem retinolu,

trądzik różowaty w stanie aktywnym,

choroby autoimmunologiczne typu pęcherzyca i kolagenoza.

