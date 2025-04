Roller do twarzy to innowacyjne narzędzie, które oferuje skórze wiele dobrego. Mały, poręczny wałeczek wykonany z kamieni szlachetnych pomaga zmniejszyć obrzęki i opuchliznę, wygładza skórę, przeciwdziała starzeniu, przywraca promienny wygląd oraz poprawia teksturę — skóra po użyciu jest gładka, miękka i sprężysta. Aby zobaczyć efekty, masaż należy wykonywać systematycznie, codziennie przez minimum 5 minut.

Dobry roller do twarzy znajdziesz np. w drogeriach Rossmann. Oprócz podstawowych modeli, wykonanych z jadeitu, kwarcu i serpentynu znajdziesz również wałki z igłami tytanowymi. Są dobrej jakości, mają ciekawy design i najważniejsze — nie kosztują fortuny.

Przewiń w dół i odkryj 5 bestsellerowych rollerów do masażu twarzy z Rossmanna.

Roller do twarzy usprawnia przepływ krwi i limfy. To twój sprzymierzeniec do walki z obrzękami i cieniami. Efekty zobaczysz natychmiast — skóra odzyska swój piękny, młodzieńczy blask. Oto wszystkie zalety stosowania rollera do twarzy:

zmniejsza opuchliznę,

redukuje cienie i worki pod oczami,

wygładza zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega ich powstawaniu,

zwęża pory,

poprawia owal twarzy;

poprawia elastyczność i sprężystość skóry,

chłodzi i koi skórę.

zwiększa wchłanianie składników aktywnych z kremu/serum/olejku.

Masaż twarzy wałkiem jadeitowym - jak wykonać i jakie daje efekty?

fot. Roller do twarzy z Rossmanna/ Adobe Stock, Strelciuc

Przed użyciem rollera, natłuść skórę. Musi być dobry poślizg. Nałóż olejek do masażu twarzy, serum lub tłusty krem nawilżający. Następnie przyłóż wałeczek do skóry i wykonuj delikatne ruchy na zewnątrz twarzy. Kierunki masażu powinny wyglądać następująco: od nosa do ucha, na brodzie — w dół, na czole — zarówno na boki jak i góra-dół. Każdy ruch powtarzaj 3-5 razy na każdym z masowanych obszarów. Nie zapominaj o masażu szyi. Po każdym użyciu umyj dokładnie roller wodą z mydłem, aby nie stał się siedliskiem bakterii. Wskazówka: trzymaj roller w lodówce — wałek w trakcie masażu szybko przyjmuje temperaturę ciała. Jeśli go odpowiednio schłodzisz, zmaksymalizujesz jego działanie. Roller do twarzy możesz stosować rano i wieczorem.

Masaż Gua Sha spłyca zmarszczki, ujędrnia i odpręża. Jak go wykonać i jaki kamień wybrać?

Oto 5 najlepszych rollerów do masażu twarzy dostępnych w Rossmannie. Znajdziesz je w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej drogerii.

Roller z serpentynu do masażu twarzy, FOR YOUR BEAUTY (Rossmann)

Roller z serpentynu zmniejsza obrzęki wokół oczu, koi skórę, poprawia koloryt oraz działa przeciwstarzeniowo. Idealny do porannego masażu twarzy.

fot. Roller z serpentynu do masażu twarzy, FOR YOUR BEAUTY, cena: 31,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Roller do twarzy z igłami tytanowymi, HQ Cellrolle (Rossmann)

Roller do twarzy z tytanowymi mikroigiełkami, HQ Cellrolle z Rossmanna ujędrnia skórę, spłyca zmarszczki, zmniejsza przebarwienia, redukuje niedoskonałości oraz zapewnia lepsze wprowadzenie i skuteczniejsze działanie produktów. Skóra po użyciu jest wyraźnie wygładzona i odmłodzona.

fot. Roller do twarzy z igłami tytanowymi, HQ Cellrolle, cena: 56,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Roller do twarzy Intense, EWA SCHMITT (Rossmann)

Roller do twarzy Intense możesz stosować na twarz i na ciało. Poprawia krążenie, wygładza, ujędrnia, łagodzi opuchnięcia i pomaga w walce z cellulitem. Skóra po życiu jest gładka, miękka i pełna blasku.

Olejki do ciała: 7 najlepszych produktów, które odżywią twoją skórę

fot. Roller do twarzy Intense, EWA SCHMITT, cena: 21,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Roller do twarzy z kamieniami, EWA SCHMITT (Rossmann)

Ten roller to produkt 2w1. Wykonujesz masaż i jednocześnie aplikujesz ulubiony olejek. Kulka masująca oraz wypełnienie to naturalny kamień — kwarc różowy.

fot. Roller do twarzy z kamieniami, EWA SCHMITT, cena: 21,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Jadeitowy roller do twarzy, EWA SCHMITT (Rossmann)

Roller wykonany jest z naturalnego kamienia — jadeitu. Przyspiesza odnowę komórek, stymuluje włókna kolagenowe, zmniejsza obrzęki, poprawia owal twarzy oraz spłyca zmarszczki.

fot. Jadeitowy roller do twarzy EWA SCHMITT, cena: 32,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

