Istnieje wiele kremów, które obiecują pozbyć się cieni, worków i opuchlizny pod oczami. Niestety, potrzebują czasu, żeby zaczęły działać. Możemy też skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej (np. osocze bogatopłytkowe, mezoterapia igłowa, kwas hialuronowy) - efekty utrzymują się kilka miesięcy, ale trzeba wykonać serię zabiegów i nie należą one do najtańszych. Co więc zrobić, gdy chcemy pozbyć się uporczywych kręgów tu i teraz nie nadwyrężając naszego budżetu? Dobrym rozwiązaniem jest maseczka z kurkumy i jogurtu naturalnego.

Kurkuma jest pełna witamin i minerałów - jest źródłem m.in. witaminy C, E i K, żelaza, cynku i magnezu. Zawiera również kurkuminę, która jest silnym przeciwutleniaczem, chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV, działa przeciwzapalnie i ma właściwości rozjaśniające. Jogurt naturalny natomiast bogaty jest w kwas mlekowy, który pomaga usunąć martwe komórki skóry, dzięki czemu skóra pod oczami natychmiast odzyskuje blask, jest widocznie wygładzona i ujędrniona.

fot. Adobe Stock, martahlushyk1

Kurkuma na worki pod oczami — przepis na maseczkę

Maseczka z kurkumy to tani, skuteczny i naturalny sposób, dzięki któremu nasze spojrzenie odzyska blask i promienny wygląd.

Maseczka z kurkumy i jogurtu na worki pod oczami

Składniki:

łyżeczka kurkumy,

łyżeczka jogurtu naturalnego.

Wymieszaj dokładnie oba składniki. Rozprowadź pastę w okolicach oczu małym pędzelkiem lub palcami i pozostaw na ok. 10-15 minut. Następnie spłucz wodą. Mogą pozostać żółte plamy (kurkuma mocno barwi skórę), ale nie martw się, znikną, jeśli umyjesz twarz oczyszczającym żelem do mycia twarzy i przetrzesz skórę tonikiem.

Maseczkę stosuj 2-3 razy w tygodniu, najlepiej wieczorem. Pamiętaj, aby przed nałożeniem na skórę, wykonać próbę uczuleniową.

Wskazówka: jogurt możesz zastąpić naturalną maślanką.

