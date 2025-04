Jak zatrzymać czas? Tego niestety nie wiem, ale znam sposób na zatrzymanie oznak starzenia się skóry. Razem z redakcją odkryłyśmy wspaniałą przeciwzmarszczkową kurację Bo2Look Therapy MD esthetic, która pozwoli ci na długo cieszyć się młodością.

Bo2Look Therapy MD esthetic to rewolucyjna dermoestetyczna terapia przeciwzmarszczkowa marki Arkana. Zawarty w składzie opatentowany neuropeptyd XEP-018 w nieinwazyjny sposób redukuje zmarszczki mimiczne, przez relaksację mięsni twarzy odpowiedzialnych m.in za powstawanie zmarszczek ekspresyjnych. Terapia jest bezbolesna i bezinwazyjna i jest alternatywą dla zabiegów estetycznych. Intensywnie wygładza skórę, jednocześnie nadając jej naturalny wygląd.

Zestaw do domowej pielęgnacji składa się z kremu relaksującego zmarszczki Bo2Look Wrinkle Relaxer oraz eliksiru wygładzającego zmarszczki w okolicy oczu i czoła Bo2Look Elixir. Rekomendowany jest dla cery dojrzałej, ale może być stosowany jako profilaktyka anti-aging!

Jestem po zabiegu Bo2Look i wyraźnie czuję, że moja skóra jest napięta, dodatkowym atutem jest piękny zapach zastosowanych kosmetyków. Podczas zabiegu wyraźnie czułam działanie produktów - mówi Grażyna Wolszczak, ambasadorka marki Arkana. I dodaje: - Polecam ten zabieg osobom, u których pojawiły się zmarszczki mimiczne na czole i w okolicach oczu, ale także jako profilaktykę anty-aging. W myśl idei - po co starzeć się szybciej, skoro mogę starzeć się wolniej?

