Znalezienie idealnego podkładu jest jeszcze trudniejsze niż znalezienie idealnego tuszu do rzęs. Ten kosmetyk musi się wpasować w potrzeby naszej skóry, nasze osobiste preferencje, a przy tym wszystkim jeszcze mieć idealny odcień. O ile podkład idealny z pewnością jest bardzo indywidualną sprawą, True Match od L'Oreal jest godnym polecenia wyborem.

Podkład L'Oreal True Match za 36,99 zł

True Match to naprawdę prawdziwe dopasowanie. Jest dostępny w aż 16 odcieniach, od jasnych po karmelowe, od chłodnych beżów po ciepłe karmelowe barwy. W Polsce tak szeroka gama kolorów podkładów do twarzy należy do rzadkości - zwykle sięga ciemniejszych beżowych odcieni. Przez to kobiety o ciemniejszej karnacji muszą mocno kombinować, by znaleźć kosmetyk idealny dla siebie.

Jak podaje producent, aż 80% składników tego podkładu ma działanie pielęgnacyjne. Dzięki temu nawet przy regularnie wykonywanym makijażu skóra nie będzie obciążona i zapchana, a za to rozświetlona i promiennie wyglądająca. Do tego dzięki lekkiej formule podkład doskonale wtapia się w skórę i nie podkreśla suchych skórek.

Nie musisz martwić się też o nadmierne wysuszenie skóry. W podkładzie jest zawarty kwas hialuronowy, który zapewnia nawilżenie przez cały dzień. Przy okazji krem ma też filtr SPF o wysokości 17, by chronić cerę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Mimo to zawsze warto przygotować cerę na podkład za pomocą rozświetlającej bazy pod makijaż. Dzięki temu makijaż będzie trwalszy, łatwiej ukryjesz niedoskonałości, a przy okazji lekko wyrównasz cerę. Nie zapomnij też o lekkim przypudrowaniu podkładu. Matujący puder z Eveline doskonale się do tego nada.

