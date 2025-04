Szminka to bez wątpienia kobiecy atrybut, bez którego ciężko wyobrazić sobie damską kosmetyczkę. Jednak wśród tego typu kosmetyków można znaleźć ikony, które nie mają sobie równych. Poznajcie najbardziej kultowe pomadki, które każda kobieta powinna mieć chociaż raz w życiu!

Krótka historia szminki...

Obecnie możemy wybierać między tysiącami produktów, które zamknięte są pięknych, przykuwających wzrok opakowaniach. Na początku nie było tak kolorowo! Wszystko zaczęło się już w starożytnym Egipcie. Usta malowała sobie już Kleopatra. Jednak szminki, które używano w tamtych czasach, były wyciągiem m.in. z ołowiu i żuków. Nie trudno się domyślić, że taki specyfik raczej szkodził, niż upiększał.

W późniejszych czasach było już nieco lepiej. Szminki produkowano z mieszanki siarczku rtęci i pszczelego wosku. Jednak prawdziwym przełomem był dopiero koniec XIX wieku, gdy zaprezentowano pierwszą farbę do ust, znaną jako współczesna pomadka. Co ciekawe pierwszy błyszczyk do ust został wyprodukowany dopiero w 1930 roku przez Max Factora.

Obecnie szminka jest jednym z najlepiej sprzedających się kosmetyków na świecie, co minutę sprzedawanych jest ok. 2 tys. sztuk.

