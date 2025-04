Puder do twarzy Creme Puff Max Factor, cena 59 zł

Puder do twarzy Stay Matte Rimmel, cena 29 zł

Puder do twarzy Affinitone Maybelline, cena 32 zł

Puder do twarzy True Match Loreal, cena 55 zł

5 z 7

Puder do twarzy So Matte Perfect Stay Miss Sporty, cena ok. 16 zł