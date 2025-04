Życie założyciela marki OLEHENRIKSEN, to gotowy materiał na film. Urodził i wychował się w Danii, ale od wielu lat mieszka i odnosi ogromne sukcesy w USA. To właśnie tutaj założył swoje pierwsze centrum pielęgnacji skóry (Denmark Skin Care Center), którego stałymi bywalczyniami od początku były m.in. Madonna czy Barbra Streisand. Potem przyszedł czas na własną markę kosmetyków oraz SPA w prestiżowej dzielnicy Los Angeles. Chociaż Ole pochodzi z Europy, a w pracy kieruje się skandynawską filozofią dbania o skórę, to jeszcze do niedawna ciężko było dostać jego kosmetyki w tej części świata. Na szczęście to już przeszłość! Od niedawna produkty OLEHENRIKSEN są dostępne na sephora.pl. Ich twórca, w ekskluzywnej rozmowie z serwisem Polki.pl, zdradził, w jaki sposób kosmetyki sygnowane jego nazwiskiem, trafiły na półki najsłynniejszej perfumerii na świecie i po którą serię warto sięgnąć na początku swojej przygody z marką.

Twoja marka istnieje na rynku kosmetyków od ponad 30 lat. Jak się czułeś, kiedy Sephora zaproponowała Ci współpracę? Miałeś poczucie, że otwierają się przed Tobą nowe możliwości?

Właściwie to ja wyszedłem z inicjatywą! Przyglądałem się działaniom Sephora, od momentu otwarcia ich pierwszych sklepów w USA. Byłem pod wielkim wrażeniem tego nowego sposobu sprzedawania produktów - bez lady sklepowej i klasycznej obsługi. To było świeże, ekscytujące i bardzo przebojowe, z muzyką i energią. Niezwykle mnie kusiło to środowisko! Postanowiłem więc wysłać list motywacyjny i całą moją kolekcję do centrali Sephora w San Francisco. Czekałem cierpliwie 6 tygodni, zanim wrócili z informacją zwrotną. Zaprosili mnie do swojej siedziby i przedstawili głównemu nabywcy. Zakochali się w mojej marce, w moich produktach, kolorowych opakowaniach i zaproponowali współpracę. Początkowo produkty OLEHENRIKSEN zadebiutowały w 38 sklepach, ale chwilę później zostałem zaproszony do wystawienia się we flagowym sklepie Sephora na Powell Street! Widziałem w tym ogromny potencjał dotarcia do zupełnie nowej bazy klientów, w dodatku w środowisku, które naprawdę do mnie przemawiało!

OLEHENRIKSEN Truth Serium z witaminą C, cena: 309 zł, OLEHENRIKSEN Cold Plunge Pore Mask, cena 185 zł

Czy było to duże wyzwanie? Co było najtrudniejsze w tym procesie?

Nie uważam tego za duże wyzwanie. Od razu byłem bardzo aktywny w sklepach. Przygotowywałem kluczowe informacje, robiłem treningi i motywowałem członków obsługi za pomocą produktów, stylu życia i dobrego samopoczucia. Uczyniłem to bardziej spersonalizowanym, poprzez moją energię i taniec, a moim współpracownicy to uwielbiali!

Jak twój zawód wpłynął na tworzenie kosmetyków? Co Cię inspiruje?

Do dziś uwielbiam tańczyć! Jeśli sprawdzisz nasz Instagram lub Facebook, to zobaczysz, że dużo tańczę. Wszystkie treningi OLEHENRIKSEN zaczynam od tańca i każdy z oglądających może w nim uczestniczyć. Uwielbiam to, że taniec łączy nas wszystkich i sprawia, że czujemy się wolni i nieskrępowani. Ale tym, co skłoniło mnie do rozpoczęcia kariery w branży kosmetycznej, był fakt, że jako młodzieniec, (pracujący jako tancerz i mieszkający w Dżakarcie w Indonezji) zmagałem się z trądzikiem torbielowatym. Leczył mnie genialny lekarz estetyk o imieniu Lagita. Widziałem jak w wyniku terapii, moja skóra zmienia się dzień i po dniu i znów staje się idealna. To właśnie sprawiło, że zainteresowałem się tematem pielęgnacji skóry. W konsekwencji pojechałem do Londynu i zapisałem się do Christian Shaw College of Beauty, który ukończyłem z wyróżnieniem!

Czy w branży kosmetycznej jest coś jeszcze, o czym marzysz?

Myślę, że ważne jest, aby zawsze marzyć, ponieważ marzenie jest również częścią procesu twórczego. Kiedy marzysz przychodzą do Ciebie pomysły na nowe produkty i nowe metody leczenia. Mam szczęście, że tworzę to wszystko z setkami pięknych mężczyzn i kobiet, będących po mojej stronie. Wszyscy razem marzymy i tworzymy razem!

Gdybyś miał polecić komuś, kto nie zna Twojej marki, jeden produkt z OLEHENRIKSEN, co by to było?

Moja produkty do pielęgnacji są ukierunkowane na wszystkie typowe problemy dotyczące skóry i wszystkie przedziały wiekowe klientów Sephora. Stworzyłem trzy kluczowe serie kosmetyków, które ułatwiają wybór odpowiednich produktów marki OLEHENRIKSEN.

Zielona seria to Balance : stworzona dla skóry tłustej i skłonnej do niedoskonałości oraz skóry skłonnej do zatykania porów.

: stworzona dla skóry tłustej i skłonnej do niedoskonałości oraz skóry skłonnej do zatykania porów. Pomarańczowa seria to Truth : stworzony w oparciu o wiele źródeł witaminy C. Ma za zadanie rozjaśnić i ujednolicić koloryt skóry, zneutralizować uszkodzenia spowodowane wolnymi rodnikami i odbudować nowy kolagen w celu optymalizacji elastyczności. Jednocześnie głęboko nawilża skórę.

: stworzony w oparciu o wiele źródeł witaminy C. Ma za zadanie rozjaśnić i ujednolicić koloryt skóry, zneutralizować uszkodzenia spowodowane wolnymi rodnikami i odbudować nowy kolagen w celu optymalizacji elastyczności. Jednocześnie głęboko nawilża skórę. Niebieska seria to Transform i Transform Plus: stworzona w celu odnowienia, wygładzenia i udoskonalenia tekstury skóry. Redukuje drobne linie i zmarszczki oraz szczególnie skutecznie eliminuje bardzo uporczywe ciemne plamy. Wzmacnia także elastyczność skóry.

Ten podział sprawia, że tak łatwo jest kupować markę OLEHENRIKSEN - zwykle robiąc zakupy kierujesz się właśnie określonymi problemami skórnymi. Ale wygoda polega też na tym, że zawsze możesz wejść na naszą stronę internetową i uzyskać dodatkowe informacje o marce i sposobie działania produktów i składniki, których używa. Z dumą informujemy, że jesteśmy najlepiej sprzedającą się marką produktów do pielęgnacji skóry na całym świecie.

OLEHENRIKSEN Glow Cycle Retin-ALT Power Serum, cena: 309 zł, Sheer Transformation Perfecting Moisturizer, cena: 189 zł

Każdy, kto chciałby ulepszyć swoją rutynową pielęgnację, dzięki produktom dostosowanym do rodzaju skóry i jej problemów, będzie w stanie znaleźć to, czego potrzebuje w asortymencie OLEHENRIKSEN. Na pewno każdemu polecam bardzo krem pod oczy Banana Bright Eye, numer 1 w Sephora w 2019 roku (w krajach, w których marka była obecna), a także nowy dodatek do serii: serum Banana Bright Vitamin C z 15% witaminą C !

Nie wiesz, od czego zacząć przygodę z marką OLEHENRIKSEN? Wybierz zestaw, który świetnie sprawdzi się na start. Kosztuje jedynie 109 zł, a w jego skład wchodzą:

Truth Serum z witaminą C (15ml)

Sheer Transformation Perfecting Moisturizer - Krem nawilżający (7 ml)

Invigorating Night Transformation Gel - Żelowa kuracja na noc (7 ml)

Produkty OLEHENRIKSEN kupisz w perfumeriach Sephora i na sephora.pl

Materiał powstał z udziałem marki OLEHENRIKSEN.

