Kultowe kosmetyki zazwyczaj kojarzą się z luksusowymi markami i bardzo wysokimi cenami. Niestety w wielu przypadkach tak właśnie jest. Bardzo dużo kobiet nie chce lub po prostu nie może wydawać takich sum na błyszczyki, róże do policzków i podkłady. Dlatego przejrzałyśmy fora internetowe i przepytałyśmy koleżanki, czy znają jakieś tańsze zamienniki drogich kosmetyków. Dzięki temu udało się nam stworzyć 7 par produktów, które dają niemal identyczny efekt, ale ich ceny znacznie się różnią. Jesteś ciekawa? Zajrzyj do naszej galerii!

Jakie fryzury, paznokcie i makijaż będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019. My już wiemy!

Nie musicie się obawiać, że tańszy produkt da gorszy efekt. Bardzo często płacisz jedynie za opakowanie, kampanie reklamowe i markę, a nie za faktyczną zawartość opakowania. Gwarantujemy, że kosmetyki bardzo dobrej jakości bez problemu znajdziesz w popularnych drogeriach.

Podkład Estee Lauder daje taki sam efekt jak dużo tańszy fluid Revlon. Podobnie jest z cieniami do powiek Too Faced, które bardzo lubimy i używamy na co dzień, ale nie widzimy sensu, żeby za nie płacić tak dużo, skoro marka Makeup Revolution ma w swojej ofercie bardzo podobną paletę, która kosztuje trzy razy mniej.

Ciekawym porównaniem jest róż Nars i Bourjois. Po nałożeniu na twarz oba dają identyczny kolor i utrzymują się na kościach policzkowych przez cały dzień. Ten pierwszy kosztuje ok. 160 zł, a ten drugi ok. 40 zł.

Więcej na temat kosmetyków do makijażu:

20 najbardziej popularnych kosmetyków na świecie! Znasz wszystkie?

7 najpiękniejszych zapachów na lato 2018

1 z 7 fot. Materiały prasowe

2 z 7 fot. Materiały prasowe Szminka do ust Clinique, cena, ok. 79 zł vs. Szminka do ust Rimmel London Lasting Finish Colour Rush, cena, ok. 21 zł

3 z 7 fot. Materiały prasowe Róż do policzków Orgasm Nars, cena, ok. 160 zł vs. Róż do policzków (34) Bourjois, cena, ok. 38 zł

4 z 7 fot. Materiały prasowe Lakier do paznokci (Sweet Star) Chanel, cena, ok. 115 zł vs. Lakier do paznokci (for the twill of it) Essie, cena, ok. 35 zł

5 z 7 fot. Materiały prasowe Paleta do makijażu oczu Chocolate bar Too Faced, cena, ok. 179 zł vs. Paleta 16 cieni Wonder Palette Death By Chocolate Makeup Revolution, cena, ok. 40 zł

6 z 7 fot. Materiały prasowe Podkład Double Wear Estee Lauder, cena, ok. 175 zł vs. Podkład Colorstay Combination Revlon, cena, ok. 69,90 zł