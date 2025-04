7 września w sklepach Lidl wystartował Tydzień Kobiet. W ofercie znajdziesz szeroki wybór kosmetyków do makijażu oraz pielęgnacji zarówno twarzy, ciała i włosów w bardzo atrakcyjnych cenach.

Akcja potrwa do soboty, 12 września lub do wyczerpania zapasów wyłącznie w stacjonarnych sklepach Lidl. My spośród całej oferty wybrałyśmy gąbki do makijażu marki New Me. Kupisz je za 6,99 złotych!

Gąbka do makijażu New Me dostępna w Lidlu

Gąbka do makijażu to niezastąpiony gadżet do nakładania podkładu. Jeśli nadal aplikujesz fluid palcami, to prawdopodobnie dlatego, że albo nigdy nie miałaś okazji przetestować gąbeczki, albo nie trafiłaś na taką, którą dobrze się pracuje.

Gąbka marki New Me jest trwała, odpowiednio sprężysta i od razu po zmoczeniu powiększa swoją objętość niemal dwukrotnie. Nie kruszy się, nie rozwarstwia - przy odpowiednim jej traktowaniu wystarczy na 2 miesiące użytkowania.

Gąbka dostępna jest w różnych wersjach kolorystycznych. Na zdjęciu powyżej to ta brzoskwiniowa z wizerunkiem liska, ale znajdziesz również pastelowo-różową z króliczkiem, limonkową z krową, niebieską z pingwinem i intensywnie różową z pandą.

Jak nakładać podkład przy pomocy gąbki?

Zacznij od namoczenia gąbki letnią wodą - włóż gąbkę pod kran i kilkakrotnie naciśnij, aby wchłonęła wodę - gąbka powinna znacząco zwiększyć swoją objętość.

Odciśnij nadmiar wody w papierowy ręcznik, a na nadgarstek albo wierzch dłoni nałóż odpowiednią ilość podkładu. Zamocz w nim końcówkę gąbeczki i przystąp do rozprowadzania fluidu. Nakładaj go ruchem stemplującym tak, jakbyś chciała „wtłoczyć" podkład w skórę.

Gąbka New Me współgra z każdym płynnym podkładem - my polecamy szczególnie podkład rozświetlający marki Bielenda - kupisz go teraz za niecałe 10 złotych w drogeriach Rossmann. Jeśli wolisz coś bardziej kryjącego, wybierz Studio Cover marki Soraya.

Pamiętaj, by po każdym użyciu, gąbeczkę dokładnie umyć, np. żelem do mycia twarzy albo specjalnym płynem do mycia akcesoriów do makijażu.

