W letnim makijażu coraz częściej stawiamy na lekkość i wygodę, ale bez rezygnowania z trwałości. Nowe formuły podkładów wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom — mają wyglądać naturalnie i maskować to, co trzeba. Jeden z takich produktów właśnie pojawił się w promocji w drogerii internetowej Cocolita.

Podkład na promocji w Cocolicie w cenie 49,99 zł

W promocyjnej ofercie Cocolity pojawił się podkład Maybelline Super Stay Lumi-Matte, który może szczególnie zainteresować osoby szukające kompromisu między trwałością a naturalnym wykończeniem. Ma lekką formułę, ale zapewnia bardzo dobre krycie — bez efektu ciężkiej warstwy czy przesuszenia.

W regularnej cenie Maybelline Super Stay Lumi-Matte kosztuje 76,99 zł, ale obecnie w Cocolicie dostępny jest za 49,99 zł. To dobra okazja, by przetestować kosmetyk, który może naprawdę bardzo dobrze się sprawdzić w cieplejsze dni. Dodatkowo jest on świetną opcją również w bardziej wymagających warunkach — np. w podróży, gdzie liczy się trwałość przez wiele godzin.

Podkład Maybelline SuperStay Lumi-Matte, fot. materiały prasowe Cocolita

Jaki efekt daje podkład Maybelline Super Stay Lumi-Matte?

Formuła podkładu Maybelline Super Stay Lumi-Matte została opracowana z myślą o osobach, które oczekują delikatnego wyrównania kolorytu skóry i jej optycznego wygładzenia. Wykończenie tego produktu jest satynowe, dzięki czemu dobrze adaptuje się do różnych typów cery.

Maybelline Super Stay Lumi-Matte to dobra propozycja dla osób, które nie lubią przesadnego glow, ale chcą, żeby skóra wyglądała świeżo i zdrowo. Ten podkład delikatnie maskuje zaczerwienienia i niedoskonałości. To jeden z tych produktów, które nie starają się zdominować makijażu, tylko skupiają się na tym, by cera wyglądała na wypoczętą i bardziej ujednoliconą.

Podkład nie zbiera się w załamaniach, nie podkreśla suchych miejsc i nie obciąża skóry, co sprawia, że można go nosić komfortowo przez wiele godzin.

Ten podkład jest idealny na lato

Latem podkład musi sprostać zupełnie innym wymaganiom niż w chłodniejszych miesiącach — najważniejsza staje się wtedy odporność na wilgoć, lekka formuła i komfort noszenia nawet przez kilkanaście godzin. Maybelline Super Stay Lumi-Matte został zaprojektowany właśnie z myślą o takich warunkach. Jego struktura nie tylko dobrze przylega do skóry, ale też nie wymaga poprawek w ciągu dnia.

Formuła tego produktu zachowuje świeżość bez przesadnego matu i bez tłustego połysku. To zatem idealna opcja dla kobiet, które latem chcą wyglądać dobrze, ale nie czuć, że mają na sobie pełny makijaż. Dzięki odporności na ścieranie sprawdza się nawet wtedy, gdy skóra jest narażona na kontakt z wysoką temperaturą. Dodatkowo zawartość aminokwasów wspiera elastyczność skóry i sprawia, że podkład nie tworzy smug.

To dobry wybór dla osób, które cenią kosmetyki „niewidzialne w działaniu” — takie, które poprawiają wygląd cery bez efektu przeciążenia, a przy tym pozostają estetyczne do końca dnia.

