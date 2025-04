Krwawy peeling (lub wampirzy peeling), to potoczna nazwa kultowego już produktu marki The Oridinary, czyli peelingu z kwasami AHA i BHA (AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution). Produkt redukuje niedoskonałości takie jak przebarwienia czy zmarszczki, reguluje wydzielanie sebum, przywraca blask i odpowiednie nawilżenie skóry. Jak działa i jak go stosować?

Jak działa krwawy peeling The Ordinary?

Głównym zadaniem krwawego peelingu, jak każdego innego produktu tego typu jest złuszczanie. To, co go wyróżnia, poza czerwonym kolorem, to połączenie kwasów AHA, które złuszczają głębsze warstwy naskórka z kwasami BHA, które pomagają oczyścić pory.

Cenne składniki w peelingu The Ordinary:

alfa-hydroksykwasy (kwas glikolowy, mlekowy, winowy, cytrynowy) i beta-hydroksykwas (kwas salicylowy), które zmiękczają skórę, rozjaśniają przebarwienia i regulują pracę gruczołów łojowych,

(kwas glikolowy, mlekowy, winowy, cytrynowy) i beta-hydroksykwas (kwas salicylowy), które zmiękczają skórę, rozjaśniają przebarwienia i regulują pracę gruczołów łojowych, sok z liści aloesu , który łagodzi i koi podrażnienia,

, który łagodzi i koi podrażnienia, kwas hialuronowy , który odpowiedzialny jest za odpowiednie nawilżenie skóry,

, który odpowiedzialny jest za odpowiednie nawilżenie skóry, ekstrakt z liści pieprzu tasmańskiego , który zmniejsza obrzęki, działa łagodząco i przeciwzapalnie (kolor rośliny zmienia się sezonowo, co często jest widoczne w formule preparatu, nie wpływa to jednak na działanie kosmetyku),

, który zmniejsza obrzęki, działa łagodząco i przeciwzapalnie (kolor rośliny zmienia się sezonowo, co często jest widoczne w formule preparatu, nie wpływa to jednak na działanie kosmetyku), witaminę B5 , która wspomaga regenerację naskórka,

, która wspomaga regenerację naskórka, wyciąg z korzeni marchwi, który ma właściwości antyoksydacyjne.

Kosmetyk ma pH między 3,5, a 3,7. Nie zawiera alkoholu, silikonów ani olejów. Co więcej, jest wegański.

Zalety i efekty stosowania krwawego peelingu The Ordinary:

działa antybakteryjnie,

reguluje wydzielanie sebum,

łagodzi stany zapalne i zapobiega powstawaniu niedoskonałości,

doskonale oczyszcza skórę,

rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt,

złuszcza zrogowaciałą warstwę naskórka,

zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.

Dla kogo jest peeling z kwasami The Ordinary?

Peeling przeznaczony jest przede wszystkim dla skóry tłustej i mieszanej, z widocznymi niedoskonałościami takimi jak krosty, przebarwienia czy blizny potrądzikowe. Sprawdzi się również przy cerze normalnej, która jest szara, zanieczyszczona i pozbawiona blasku.

Nie nadaje się natomiast dla skór wrażliwych, naczynkowych i bardzo cienkich. Nie należy go stosować w ciąży i w czasie karmienia.

Jak stosować krwawy peeling?

3-4 krople peelingu (pipeta powinna być wypełniona mniej więcej do połowy) nałóż na oczyszczoną i koniecznie suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu omijając okolice oczu i ust. Pozostaw nie dłużej niż 10 minut (jeśli to twój pierwszy raz z peelingiem, zostaw go na 5-7 minut), a następnie dokładnie spłucz letnią wodą. Czerwony kolor preparatu ma duży plus - pozwala zobaczyć, czy dokładnie go nałożyłaś i zmyłaś.

Peeling powinno się stosować raz dziennie, nie częściej niż raz w tygodniu. Najlepiej robić to podczas wieczornej pielęgnacji.

Uwaga! Krwawy peeling, jak większość peelingów z kwasami, zwiększa wrażliwość skóry na słońce - podczas kuracji mocno ogranicz ekspozycję na słońce i obowiązkowo stosuj kosmetyki z wysokimi filtrami UV.

Przed pierwszym użyciem wykonaj próbę uczuleniową. Peelingu The Ordinary nie należy stosować z innymi kwasami, peptydami oraz antyoksydantem EUK 134 The Ordinary.

Krwawy peeling The Oridinary - cena i gdzie kupić

Peeling kosztuje 31 złotych za opakowanie 30 ml. Kupisz go w drogeriach internetowych m.in. Douglas, Cosibella.

