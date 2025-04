Krótkie fryzury są bardzo wygodne. Jednak wiele osób twierdzi, że są mało kobiece. Też tak uważacie? Zdjęcia, które znajdziecie w naszym filmie, nie potwierdzają tej teorii, bowiem krótkie fryzury również mogą być kwintesencją kobiecości!

O historii krótkich fryzur dla kobiet

Moda na fryzury z krótkich włosów rozpoczęła się na początku lat 90. To właśnie wtedy w galerii trendów pojawiły się kobiece irokezy, fryzury typu bob lub po prostu krótkie cięcia "na chłopczycę". Zanim to jednak nastąpiło, w kanon kobiecego piękna wpisywały się jedynie długie, proste włosy (z cięciem "na pazurki", tj. wycieniowane na kilka różnych długości), burza loków sięgająca przynajmniej do łopatek lub długie warkocze czy końskie ogony (sięgające przynajmniej do ramion). To właśnie takimi fryzurami odznaczały się lata 70. i 80. Pamiętacie fryzury naszych mam z czasów młodości? :)

Na szczęście dziś trendsetterki zamiast zwracać szczególną uwagę na długość włosów, raczej stawiają na nietypową koloryzację. Właśnie dlatego - jeśli chodzi o długość włosów - panuje zupełna dowolność. Modne okazują się bowiem i krótkie fryzury, i włosy do ramion, a także fryzury z bardzo długich włosów. Najważniejsze, by stylizacja fryzury była niebanalna i zadbana!

Fryzury z krótkich włosów dla każdej z nas!

Wybrałyśmy dla was kobiece propozycje fryzur z krótkich włosów. Pewnie będziecie zaskoczone, ale znalazły się wśród nich również propozycje z włosów do połowy szyi (bo i te większość z nas zalicza do krótkich fryzur). Naszym zdaniem takie cięcia dodają kobietom charakteru i wyrazistości!

Oczywiście wśród wybranych przez nas trendów dotyczących fryzur z krótkich włosów pojawiły się uczesania "na chłopczycę", dla szalonych artystek (podkreślone nietypową koloryzacją), eleganckich minimalistek (te biją rekordy popularności!) i wielbicielek stylu retro, a'la pin-up girl. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie fryzury z krótkich włosów w naszej ocenie są godne polecenia, to zobaczcie nasze video. Gwarantujemy, że zaprezentowane zdjęcia z wybiegów zainspirują was do absolutnej zmiany looku, który ani trochę nie odbierze wam kobiecości!

