Krople samoopalające dają niezwykle naturalnie wyglądającą opaleniznę. Od klasycznego samoopalacza do twarzy różnią się nie tylko konsystencją, ale również metodą aplikacji.

Kropelki samoopalające łączą działanie samoopalacza z tradycyjnymi kosmetykami do pielęgnacji twarzy - i to jest ich największy plus. Jakie jeszcze zalety mają krople samoopalające?

Krople samoopalające zawsze sprzedawane są w szklanych buteleczkach z pipetą. Wystarczy odrobinę preparatu połączyć z ulubionym produktem do pielęgnacji twarzy (kremem lub serum) i nałożyć równomiernie na skórę.

Stosowanie warto zaczynać od niewielkich ilości - 2-3 kropelki na początek wystarczą. Dzięki temu zobaczysz jak bardzo jedna aplikacja zmieniła odcień twojej skóry, a to pozwoli kontrolować stopień opalenizny.

Zacznij od oczyszczenia twarzy. Umyj skórę żelem, a następnie nałóż tonik. Dodaj odpowiednią ilość kropel do kremu lub serum, które stosujesz na co dzień. Nałóż na suchą twarz, szyję i dekolt. Pamiętaj, aby umyć ręce po aplikacji produktu.

Po aplikacji kropelek możesz nałożyć makijaż, odczekaj jednak kilka minut, aby całość dobrze się wchłonęła.

Kropelki samoopalające dają bardzo naturalnie wyglądającą opaleniznę, którą można stopniować - od bardzo delikatnej, brzoskwiniowej po głęboką, złotobrązową. To ich największa przewaga nad klasycznymi samoopalaczami do twarzy, których efekt często jest nieobliczalny.

Krople samoopalające, bez względu na producenta, mają szybko wchłaniające się konsystencje i lekkie, niekomedogenne formuły, które pozwalają na wykonanie makijażu po aplikacji produktu.

Krople świetnie sprawdzą się dla początkujących - nie powodują powstawania zacieków czy nieestetycznych plam, a opalenizna schodzi bardzo równomiernie. Więcej zalet? Kropelki działają szybciej niż samoopalacz - niektóre z produktów gwarantują opaleniznę już w ciągu godziny.

Spośród wszystkich kosmetyków na rynku wybrałyśmy 3 produkty, które cieszą się największą popularnością. Ceny kropelek samoopalających zaczynają się od 15,49 zł a kończą na 149 zł.

Krople samoopalające Dax Sun

Kropelki zawierają innowacyjną formułę DHA, która przyspiesza zmianę kolorytu skóry i minimalizuje ryzyko powstawania smug. Produkt błyskawicznie się wchłania i nie brudzi ubrań.

Cena: 15,49 zł. Pojemność: 15 ml. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

fot. materiały prasowe

Krople samoopalające Self Tanners Collistar

Kropelki zawierają innowacyjny składnik DHA Rapid, który skraca czas potrzebny na uzyskanie równomiernej i naturalnie wyglądającej opalenizny. Skład wzbogacony jest o witaminę E i pochodne kukurydzy, które poprawiają nawilżenie skóry i działają przeciwstarzeniowo.

Cena: 89 zł. Pojemność: 30 ml. Do kupienia w perfumeriach Douglas.

fot. materiały prasowe

Krople TanExpert Diamond Glow

Krople nadają stopniową, złotą opaleniznę bez smug i pomarańczowych tonów. Szybko się wchłaniają i nie pozostawiają specyficznego zapachu. Produkt jest odpowiedni dla wegan, nie zawiera parabenów i składa się w 100% naturalnego DHA.

Cena: 149 zł. Pojemność: 30 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. materiały prasowe

