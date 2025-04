Kosmiczna piękność

Rysunek na powiekach zrobiony z kilku kresek z pewnością nie należy do klasycznych. Panuje w nim nawet lekka dekonstrukcja – linia na dolnej powiece jest nieco krótsza niż zazwyczaj, a ta z górnej zawędrowała aż w miejsce załamania powieki. Makijaż w stylu graffiti nawet z niezbyt klasycznych rysów, dużych okrągłych oczu lub jasnych brwi uczyni zmysłowe atuty.

Reklama

Instrukcja wykonania

1. Środkową część dolnej powieki podkreśl miękką kredką w ciemnym, najlepiej czarnym, kolorze.

2. Popraw ją czarnym eye-linerem.

3. Nałóż na górną powiekę cienką warstwę jasnego (np. białego, gołębiego, szarego) cienia do powiek.

4. Granatową miękką kredką do oczu poprowadź kreskę w zagłębieniu górnej powieki (tam gdzie łączy się jej ruchoma i nieruchoma część) pod łukiem brwiowym, dość grubo – od wewnętrznego kącika oka aż do zewnętrznego.

5. Mocno wytuszuj rzęsy. Najlepiej czarną maskarą o działaniu podkręcającym i wydłużającym – efekt będzie bardzo zmysłowy.

Ważne

- Do takiego makijażu możesz wykorzystać miękkie ciemne kredki, np. granatową, fioletową, czarną, szarą.

- Eye-liner nakładaj zawsze na kredkę, a nie odwrotnie. Ma on kryjącą plastikową konsystencję. Nie nadaje się jako baza, musi być na wierzchu – na kredkach i cieniach.

- Kreski najlepiej rozcierać gąbeczką lub patyczkiem higienicznym.

- Możesz komponować własne barwy kresek, nakładając je jedna na drugą. W ten sposób uzyskasz bardzo interesujące odcienie, np. mieszając czerń z fioletem – głęboki kolor jagodowy. Najpierw przetestuj to na wierzchu dłoni.

1. Kremowy cień Bell Mouse nr 10 (Bell, 12 zł).

2. Kredka Khôl & Contour nr 06 (Bourjois, 27 zł).

3. Kredka do oczu nr 218 (Sephora, 13 zł).

4. Podwójny tusz do rzęs (Constance Carroll, 16,90 zł).

5. Automatyczny eye-liner X-Treme Last nr 15 (Manhattan, ok. 16 zł).

6. Granatowo-metaliczna kredka do oczu Glimmerstick for Eyes (Avon, 19,90 zł).

7. Srebrno-czarna kredka do oczu Extreme Definition nr 002 (Rimmel, 11,90 zł).

8. Podwójna biało-czarna kredka Eyeliner Pencil Duo nr D1 (Shiseido, 99 zł).

9. Kredka do oczu z gąbeczką, Eye Designer nr 408 (L’Oréal Paris, 19 zł).

Arabeska

Oko w całości otoczone ciemnym kolorem inspirowane jest tradycyjnym makijażem Arabek. My używamy do tego smolistych cieni, czarnych miękkich kredek i eye-linerów w pisaku. Oczy muszą być obrysowane dość „ciasno”, a ich kształt lekko wyciągnięty ku skroniom. Ten bardzo mocny makijaż nie jest zarezerwowany wyłącznie dla ciemnookich – efektownie wygląda też przy błękitnych tęczówkach.

Instrukcja wykonania

1. Ciemny cień nałóż aplikatorem wzdłuż linii rzęs dookoła oka. Staraj się go nakładać cienką warstwą, lekko wcierając w skórę. Jeśli kolor jest zbyt słaby, dołóż drugą lub trzecią warstwę. Uważaj jednak, by nie przesadzić! Gdy cienia będzie za dużo, może się rozmazywać lub osypywać. Staraj się obrysować oko prostymi ruchami od wewnętrznego kącika ku zewnętrznemu. Cień rozetrzyj nieco pędzelkiem albo pacynką.

2. Miękką kredką obrysuj ciasno linię rzęs. Aby spotęgować odymiony efekt, nałóż cienką warstwę eye-linera. Wszystkie kosmetyki muszą mieć zbliżony do siebie odcień głębokiej czerni lub szarości.

3. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi powiek pociągnij linię czarną miękką kredką. Nie używaj do tego eye-linera, bo nie jest przeznaczony do kontaktu ze spojówkami. Taki eksperyment mógłby zakończyć się podrażnieniem.

4. Mocno wytuszuj rzęsy. Nałóż kilka warstw, koniecznie czarnej, maskary. Jeśli to konieczne, rozczesz rzęsy grzebyczkiem. Nie mogą być posklejane, bo zamiast arabskich klimatów uzyskasz efekt z lat 60.

Ważne

- Zrezygnuj z obrysowanych oczu, jeśli są małe i blisko siebie osadzone. Otoczone ciemną ramką będą się wydawały jeszcze mniejsze i bardziej zapadnięte.

- Mocnego makijażu oczu nie łącz z równie mocno pomalowanymi ustami. Nadaje to twarzy karykaturalny, a nawet wulgarny wygląd.

- Jeśli masz ochotę na makijaż trochę bardziej „odjechany”, na wewnętrznej krawędzi dolnej powieki zamiast czarnej użyj białej kredki. Uzyskasz niesamowity, oparty na kontrastach, popartowski „look”.

- Zasada jest prosta: im bliżej linii rzęs, tym ciemniej (więcej cienia plus kredka i eye-liner). Im dalej w stronę powieki, tym cień może być delikatniejszy, bardziej roztarty, „wygubiony”.

1. Eye-liner z pędzelkiem Unique Liner nr 1 (Lumene, 34 zł).

2. Eye-liner Liner Pinceau z pędzelkiem (Bourjois, 47,50 zł).

3. Grafitowe pojedyncze cienie Shadow Show nr 03 (Givenchy, 110 zł).

4. Kredka Kohl Kajal nr 080 (Astor, 17 zł).

5. Czarna kredka z gąbeczką Girls Party Night (Manhattan, ok. 16 zł).

6. Cień Earth Spirits nr 110 (Max Factor, 24,90 zł).

7. Czarny cień Planete nr 301 (Bell, 10 zł).

Sexy jaskółka

Zmysłowe kreski w stylu lat 60. z lekko wywiniętymi ku górze końcami. Przypominają skrzydła lecącego ptaka. W oryginale są cieniutkie, jednak w tym sezonie mogą też być dość grube i wyraziste. Interesująco wyglądają ozdobione brokatem lub z dodatkiem fioletowego połyskującego cienia do powiek.

Instrukcja wykonania

1. Eye-linerem (płynnym z pędzelkiem lub w pisaku) narysuj cienką kreskę, prowadząc ją bezpośrednio nad rzęsami. Wywiń delikatnie w górę ku skroni. Następnie spróbuj ją pogrubić. Możesz dołożyć jeszcze 2–3 warstwy eye-linera. Nie przesadź jednak z liczbą warstw, bo w pewnym momencie kosmetyk przestanie „stapiać” się ze skórą. Jeśli nie masz pewnej ręki, narysuj czubkiem eye-linera drobne kropeczki na linii rzęs, a potem (jak w dziecięcej łamigłówce) połącz je ze sobą ciągłą linią. Tak narysowana kreska będzie jednocześnie bardziej trwała.

2. Na wyschnięty tusz nałóż cieniutkim pędzelkiem lub pacynką brokatowy albo opalizujący ciemny cień.

3. Aby całość wyglądała schludnie, jeszcze raz obrysuj kontur jaskółki cieniutkim eye-linerem w pisaku (prowadząc tusz po już narysowanym kształcie, a nie nad nim).

4. Wszystkie niedociągnięcia oczyścisz patyczkiem higienicznym. Aby nie zostawiał na skórze pojedynczych włosków, możesz go zanurzyć w płynnym korektorze lub odrobinę zmoczyć. Lekko dociskaj patyczek do skóry.

Ważne

- Wiele z nas obawia się stosowania płynnych eye-linerów. Trudno narysować nimi równą kreskę. Ułatwi Ci to prosta sztuczka: podczas rysowania nie patrz prosto w lusterko, tylko umieść je poniżej twarzy, pod kątem 45 stopni, i spoglądaj nieco w dół. Wtedy powieka równo się układa i kreskę łatwiej narysować bez załamań.

- Linie narysowane eye-linerem nie są propozycją dla każdego. Nie dodadzą urody oczom asymetrycznym, wypukłym czy blisko siebie osadzonym. Można natomiast za ich pomocą powiększyć niezbyt duże oczy, rysując cieniutką kreskę na linii rzęs.

- Jeśli chcesz narysować modną w tym sezonie grubszą kreskę, najpierw narysuj cieniutką i dokładaj kolejne warstwy. Łatwiej skorygujesz jej kształt.

- Kreski nie musisz robić jednym pociągnięciem.

1. Eye-liner ze srebrnym brokatem (Manhattan, 17 zł).

2. Eye-liner z pędzelkiem (Sephora, 29 zł).

3. Divinora Eye- Liner z pędzelkiem (Guerlain, 126 zł).

4. Wrzosowe cienie w pudrze Purple Rain (Gosh, 24,90 zł).

5. Eye-liner z pędzelkiem Artliner nr 01 (Lancôme, 125 zł).

6. Eye-liner w pisaku Original Japanese Ink (Manhattan, ok. 26 zł).

7. Ligne Extreme z pędzelkiem (Chanel, 114 zł).

8. Fioletowe podwójne cienie Magic Duo nr 86 (Manhattan, ok. 20 zł).

Reklama

Tekst: Joanna Winiarska/ Uroda

zdjęcia: Katarzyna Kifert,

makijaż: Gonia Wielocha/Helena Rubinstein

Fot. kosmetyków R. Sobociński, Fotobajt,

asystenci fotografa: M. Nasternak, W. Rudzki,

stylizacja Vasina,

fryzury R. Żurek/D’Vision Art dla Kérastase,

modelki: Kamila/www.division.com.pl, Kasia, Ewelina/Mango Models.

Ewelina ma na sobie sukienkę (Vasina) i kolczyki (Yes).