Czarna kreska na górnej powiece to już dobrze znany wszystkim kobietom klasyk. Niestety, większość z nas ma problem albo z jej narysowaniem, albo z dobraniem idealnej kreski do kształtu oczu.

Specjalnie dla Was przygotowałyśmy galerię aż 15 różnych rodzajów kresek - od tej bardzo cienkiej i delikatnej, po grubą i awangardową. Kształt i wielkość kreski koniecznie dobierajcie do wielkości i kształtu oka - mimo, że to mocny makijaż, powinien podkreślać naszą urodę a nie ją zdominować. Pamiętajcie, że najkorzystniej wygląda kreska lekko wychodząca za zewnętrzny kącik oka i kierująca się ku górze - jest uniwersalna i doda seksapilu każdej kobiecie.

