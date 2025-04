Kremy koloryzujące (BB, CC i DD) pojawiły się na rynku kilka lat temu i już zdobyły grono wiernych wielbicielek. Muszę przyznać, że sama już jakiś czas temu zrezygnowałam z tradycyjnego podkładu na rzecz lżejszego kremu BB.

Kosmetyki tego typu są cenione za lekką konsystencję, błyskawiczne wchłanianie, delikatne krycie i właściwości pielęgnacyjne. Można używać ich samodzielnie (zamiast fluidu) lub traktować jako bazę pod makijaż. Dodatkowo można wybrać krem nawilżający, rozświetlający, walczący z oznakami starzenie, z wysokim filtrem lub przeznaczony do skóry problematycznej. Jaki wybieracie?

1. Do skóry problematycznej

Te kosmetyki są przeznaczone dla osób ze skórą tłustą lub mieszaną. Dobrze sprawdzą się również u osób z niedoskonałościami - rozszerzonymi porami, drobnymi krostkami lub tendencją do błyszczenia. Zmatowią i pomogą w regulować wydzielanie sebum.

1. Matujący krem BB Rimmel, cena, ok. 19 zł; 2. Krem BB do skóry tłustej i mieszanej Pupa, cena, ok. 69,90 zł; 3. Krem BB maskujący niedoskonałości Smashbox, cena, ok. 159 zł; 4. Krem BB polecany do skóry mieszanej i tłustej It's skin, cena, ok. 39 zł; 5. Krem BB wyrównujący koloryt skóry Physicians Formula, cena, ok. 75 zł

2. Nawilżające kremy koloryzujące

Krem koloryzujące z założenia mają właściwości nawilżające. Jednak w ofercie znanych marek kosmetycznych można znaleźć produkty, które mają dodatkowe składniki pomagające utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.

1. Antystresowy nawilżający Krem BB Hydra Zen Lancome, cena, ok. 175 zł; 2. Krem-żel koloryzujący Hydra Life Dior, cena, ok. 249 zł; 3. Nawilżająco-odżywczy krem BB It's skin, cena, ok. 89 zł; 4. Nawilżający krem-żel koloryzujący SPF30 bareMinerals, cena, ok. 140 zł; 5.Tonujący krem nawilżający Oillan, cena, ok. 22,90 zł

3. Rozświetlające kremy koloryzujące

Rozświetlona i promienna skóra to oznaka zdrowia i witalności. Dzięki tym kosmetykom cera w kilka sekund odzyska młodzieńczy blask. Wszystko dzięki drobinkom, które odbijają światło i optycznie wygładzają skórę.

1. Rozświetlający krem BB NYX, cena, ok. 74,90 zł; 2. Rozświetlający krem BB Double Wear SPF 30 Estee Lauder, cena, ok. 176 zł; 3. Krem CC Luminessence Giorgio Armani, cena, ok. 250 zł; 4. Krem BB Luminessence Giorgio Armani, cena, ok. 369 zł; 5. Rozświetlający krem CC Dior, cena, ok. 215 zł

4. Kremy koloryzujące z wysokim filtrem

Kremy koloryzujące z wysokim filtrem nie różnią się niczym od tradycyjnych kosmetyków tego typu. Łatwo się rozprowadzają, wyrównują koloryt skóry, dają delikatne krycie, nawilżają, a dodatkowo chronią skórę przed szkodliwym działaniem słońca.

1. Krem BB SPF 30 Revlon, cena, ok. 39,90 zł; 2. Krem BB z olejkiem arganowym SPF 30 Physicians Formula, cena, ok. 75 zł; 3. Krem koloryzujący SPF 50 Avene, cena, ok. 65 zł; 4. Krem CC SPF 35 Bobbi Brown, cena, ok. 179 zł; 5. Krem BB z bajkaliną Anthelios SPF 5O La Roche Posay, cena, ok. 68 zł

5. Kremy koloryzujące walczący z oznakami starzenia

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, że proces starzenia się skóry rozpoczyna się, zanim pojawią się pierwsze zmarszczki. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja, która pozwoli nam zachować zdrowy, młody i promienny wygląd jak najdłużej. W uzyskaniu tego efektu mogą być pomocne nawet kosmetyki do makijażu.

1. Wygładzający krem BB Lift Me Up 10w1 Astor, cena, 18 zł; ok. 2. Krem CC przeciwdziałający oznakom starzenia Estee Lauder, cena, ok. 269 zł; 3. Krem DD do skóry z oznakami zmęczenia Nuxe, cena, ok. 80 zł; 4. Krem BB przeciwzmarszczkowy Garnier, cena, ok. 20 zł; 5. Krem BB chroniący przed przedwczesnym starzeniem skóry Clinique, cena, ok. 140 zł

