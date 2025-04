Kremy BB i CC pojawiły się na rynku kilka lat temu. Przez ten czas zdobyły wierne grono wielbicielek i musimy przyznać, że same do nich należymy. Kochamy je za lekką konsystencję, delikatne krycie i pielęgnację, która dostajemy w pakiecie. Dlatego właśnie nie chciałyśmy rezygnować z nich nawet w czasie letnich miesięcy. Jednak do tej pory ważniejsza była dla nas ochrona przeciwsłoneczna. Obecnie nie musimy już szukać kompromisów. Dlaczego? Na rynku dostępne są kremy BB i CC, które mają bardzo wysokie filtry, w ich wypadku SPF 30 i SPF 50 to standard.

Kremy koloryzujące z wysokim filtrem

Kremy BB i CC z wysokim filtrem znajdziecie w ofercie popularnych marek kosmetycznych, ale również wśród brandów specjalizujących się w produkcji dermokosmetyków.

Kremy koloryzujące z wysokim filtrem nie różnią się niczym od tradycyjnych kosmetyków ich pozbawionych. Łatwo się rozprowadzają, wyrównują koloryt skóry, dają delikatne krycie, nawilżają, a dodatkowo chronią skórę przed szkodliwym działaniem słońca. Pewnie zadajecie sobie pytanie, po co ich używać? Pamiętajcie, że przebarwienia słoneczne i zmarszczki nie będą widoczne zaraz po ekspozycji na słońce. Zauważycie je dopiero za 15-20 lat, a wtedy będzie już za późno. Na to, jak nasza skóra będzie wyglądała w dojrzałym wieku, pracujemy przez całe życie. Jednym z najważniejszych elementów codziennej pielęgnacji powinno być używanie kremów z filtrem - nawet zimą i w pochmurne dni.

