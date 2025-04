Kremy BB i kremy CC to wielofunkcyjne produkty do makijażu i pielęgnacji skóry twarzy. Są jednak między nimi małe różnice, dlatego warto przetestować kilka z nich zanim znajdzie się ten idealny. Podpowiemy Wam jak skrócić te poszukiwania do minimum.

Kremy BB

Kremy BB (Blemish Balm lub Beauty Balm) czyli kremy na niedoskonałości. Łączą w sobie przede wszystkim właściwości podkładu, później kremu nawilżającego i dodatkowo preparatu chroniącego przed promieniami słonecznymi. Popularność kremów BB zawdzięczamy Japonkom i Koreankom. Dobieramy je nie tylko do naszej karnacji, ale i cery. Kremy BB z powodzeniem mogą zastąpić podkład.

Kremy CC

Kremy CC (Color Control Cream) są mniej kryjące od kremów BB, zdecydowanie mają działanie bardziej pielęgnacyjne. Delikatnie wyrównują kolor i matowią skórę, nadają się jednak tylko dla tych z Was, które nie mają większych problemów z cerą. Kremy CC mają w sobie więcej z pielęgnacji - doskonale nawilżają, rozświetlają, niektóre z nich mają również działanie przeciwzmarszczkowe. Z powodzeniem mogą zastąpić krem nawilżający.

Krem BB czy krem CC - co wybrać?

Pamiętajcie, że każdy z kremów powinien zawierać w sobie filtr UV. Ochrona przed promieniami słonecznymi to jedna z jego podstawowych funkcji. Na rynku są już obecne produkty z filtrem od SPF 10 do SPF 20. Kremów możecie używać samodzielnie, w połączeniu z ulubionym podkładem lub w połączeniu z kremem nawilżającym. Wszystko zależy czego oczekujecie od tego rodzaju produktów - jeśli pielęgnacji polecamy kremy CC, jeśli bardziej właściwości podkładu postawcie na kremy BB.

