Krem BB Anti-Eta SPF 30 PUPA, cena 69 zł

Gosia: Mój absolutny faworyt. Używam go od mniej więcej dwóch lat i do tej pory, żaden nie był nawet w połowie tak dobry jak on. Ma lekką konsystencję i mimo że jest kremem BB, to potrafi zakryć wszelkie niedoskonałości. Przy codziennym stosowaniu spokojnie wystarcza na 3-4 miesiąca. Jedyny minus to to, że jest dostępny tylko w dwóch kolorach - używam tego jaśniejszego, ale zimą niestety muszę z niego rezygnować - jest za ciemny.

Karolina: To jeden z moich ulubionych kremów BB. Bardzo dobrze tuszuje niedoskonałości i sprawia, że moja skóra nie błyszczy się przez cały dzień. Do tego ma dość wysoki filtr (SPF 30), a przywiązuj dużą wagę do ochrony przeciwsłonecznej. Gosia napisała, że krem wystarczy na 3-4 miesiące, ale ona nakłada go gąbeczką. Ja preferuję wklepywania kosmetyków palcami i mi wystarcza na 6 miesięcy.