Kremy BB, CC i DD cieszą się bardzo dużo popularnością - wiele kobiet zastąpiło nimi tradycyjne podkłady. Dlaczego? Są znacznie lżejsze, dają naturalny efekt i posiadają właściwości pielęgnacyjne. Co oznaczają te tajemnicze skróty i jak dobrać krem koloryzujący do swojej skóry?

Moda na kremy BB przywędrowała do nas z Azji – mieszkanki tego kontynentu używają produktów o tej formule już od lat 80. ubiegłego wieku. Kosmetyk wprawdzie został wynaleziony w Niemczech, ale to Azjatki zaczęły cenić go jako produkt zapewniający idealną cerę. Początkowo krem BB był kosmetykiem dość elitarnym, uchodził za pilnie strzeżony sekret pięknych koreańskich aktorek.

Azjatki słyną z idealnej, nieskazitelnej cery, dlatego w ostatnich latach europejskie i amerykańskie koncerny kosmetyczne sięgnęły po sprawdzony skład kremu BB. Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą BB-manią – niemal każda marka ma już w swojej ofercie własną wersję kremu BB.

Co właściwie oznacza ten tajemniczy skrót? Jego rozwinięcie występuje w różnych wersjach: Blemish Balm, Beauty Balm lub Blemish Base. Kremy BB łączą w sobie dobroczynne właściwości dwóch kosmetyków: podkładu i kremu nawilżającego, a czasami także bazy i korektora. Wiele z nich zawiera również filtry UV – Azjatki nie chcą, by ich twarze ozdabiała opalenizna, dbają więc o ochronę przed słońcem. Także niektóre europejskie marki dodają filtry UV do swoich kremów BB.

Krem BB może zastąpić kilka kosmetyków, co stanowi sporą oszczędność czasu i pieniędzy. Fanki BB chwalą go za to, że nie muszą nakładać kolejno kremu, korektora, bazy pod podkład i samego podkładu. BB można stosować albo tylko jako bazę pod pełen makijaż, albo jako zamiennik fluidu – w zależności od upodobań.

Oprócz efektu nawilżenia, matowienia i ujednolicenia cery, wiele kremów BB również rozświetla skórę. Azjatki zawsze starają się mieć promienną, lśniącą cerę, więc kremy BB produkowane na rynek azjatycki mają właściwości rozświetlające – podobnie jak wiele europejskich kremów. Oryginalny krem BB zawiera także silikony, które wygładzają skórę i skutecznie maskują drobne blizny (zwłaszcza te po trądziku).

Dla kogo najlepsze są kremy BB? Na ten temat krążą różne opinie. Niektórzy twierdzą, że głównymi adresatkami kremów BB są nastolatki – ciężkie podkłady nie są przecież wskazane dla ich delikatnej, młodej skóry. My jesteśmy jednak zwolenniczkami teorii, że kremu BB mogą używać kobiety w każdym wieku. Ten kosmetyk radzi sobie z wieloma niedoskonałościami, jednocześnie nie przeciążając skóry. Jeżeli masz wyjątkowo problematyczną cerę, lepiej sięgnij po krem CC, który opisujemy poniżej.

Kremy CC (skrót od „Color Correct") reklamowane są jako ulepszona wersja kremów BB. Na czym to ulepszenie ma polegać? Konsystencją krem CC przypomina swojego poprzednika, daje też podobny efekt – pielęgnuje i nawilża cerę (niektórzy producenci twierdzą, że nawilża i matuje jeszcze lepiej, niż krem BB). Podstawową różnicą jest jednak fakt, że krem CC ma być dużo bardziej kryjący, pomimo że jego główną zaletą nadal pozostaje lekkość i delikatność oraz to, że działa na różne problemy skórne.

Jeśli jesteś posiadaczką cery naczynkowej, wrażliwej, trądzikowej, jeżeli twoja cera jest problematyczna, ma mocno niejednolity koloryt lub skłonność do niedoskonałości, ideałem będzie właśnie krem CC.

Młodsza siostra kremu BB, nie zdążyła jeszcze na dobre zadomowić się na rynku kosmetycznym, a tymczasem producenci już informują nas o powstaniu rewolucyjnego kremu DD. Skrót DD ma tutaj oznaczać „Dynamic Do-All”. Krem DD łączy w sobie działanie kremów BB i CC, a dodatkowo zawiera składniki przeciwzmarszczkowe. Zwalcza oznaki starzenia się skóry, a nawet maskuje drobne zmarszczki.

Krem DD to alternatywa dla posiadaczek cery dojrzałej. Inaczej mówiąc – krem BB zawiera w sobie składniki kremu nawilżającego, a krem DD przeciwzmarszczkowego. Krem DD wyróżnia się tym, że najsilniej koloryzuje skórę.

