Do sklepów Biedronka trafiła oferta kosmetyków polskiej marki Tołpa. Wśród nich znajdziesz m.in. krem nawilżający, który może być stosowany zarówno na dzień, pod makijaż jak i na noc. Jest w 100% wegański i zawiera aż 89% składników pochodzenia naturalnego.

Krem w regularnej cenie kosztuje 16,99 zł. Teraz kupisz go za 12,99 zł we wszystkich sklepach Biedronka. Oprócz niego, w linii Green Oils dostępny jest również krem wzmacniający naczynka i krem matujący.

Krem nawilżający z linii Green Oils przeznaczony jest przede wszystkim do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. Błyskawicznie nawilża, ujędrnia i uelastycznia skórę. Dodatkowo działa rozświetlająco, przywraca blask i promienny wygląd. Ma również działanie przeciwstarzeniowe - spłyca drobne zmarszczki i wzmacnia skórę.

Krem poza rozsławionym torfem tołpa zawiera olej ze słodkich migdałów, który ujędrnia, nawilża i regeneruje oraz glicerynę, która naturalnie chroni i wzmacnia skórę wrażliwą.

Przy regularnym stosowaniu krem znacząco zmniejsza suchość i szorstkość skóry. Przynosi jej ukojenie i ulgę pozostawiając miękką i gładką w dotyku oraz dobrze nawilżoną. Chroni również przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

Ma kremową konsystencję o delikatnym, przyjemnym zapachu. Dobrze się rozprowadza i szybko wchłania. Dla lepszych efektów stosowanie kremu nawilżającego warto połączyć np. z rozświetlającym serum z kwasami albo, jeśli masz problem z licznymi niedoskonałościami, z serum z prebiotykami od marki MIYA.

Kremem zachwycają się również wizażanki.