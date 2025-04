Hiszpańska organizacja konsumencka OCU wzięła pod lupę 17 popularnych kremów nawilżających w różnych cenach - najdroższy kosztował prawie 1000 złotych. Przeprowadzono tak zwane "ślepe testy" - kobiety, które je testowały nie wiedziały jakiej są marki, aby się niczym nie sugerować. A przecież wiadomo, im lepsza marka tym większe przeświadczenie o skuteczności produktu.

Każdy z kosmetyków był stosowany codziennie przez miesiąc przez kilkanaście kobiet. Po tym okresie, każda z nich wypełniała ankiety na temat działania przetestowanego produktu.

Dodatkowo, pracownicy organizacji przyjrzeli się składom tych kremów. Szczególną uwagę zwracano na zawartość składników aktywnych. Kosmetyki dostawały też ujemne punkty, jeżeli w ich recepturze znalazły się składniki mogące źle wpływać na cerę.

Zwycięzcą okazał się krem marki Cien! Aqua Moisturising Cream 24h Protection - z pewnością kojarzycie go z lidlowskich półek i pewnie nie raz mijałyście go bez większego zainteresowania. Okazuje się, że warto mu się przyjrzeć z bliska. Do tego kosztuje tylko 10 złotych!

Przyczepiłybyśmy się tylko do niskiej ochrony przeciwsłonecznej - SPF 4. Nie jest za to komedogenny i ma za to w swoim składzie pantenol, glicerynę oraz witaminę E - najlepiej nawilżające kosmetyczne składniki. To jak? Macie ochotę go przetestować?

