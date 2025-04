Marka Glamglow kojarzona jest głównie z maseczkami do twarzy - nawilżające, oczyszczające, przeciwzmarszczkowe - te kolorowe słoiczki to obiekt pożądania wszystkich fanek pielęgnacji!

Okazuje się, że w ofercie marki znaleźć można również kremy do twarzy. I to nie byle jakie! Jeden z nich od dawna jest hitem Instagrama - to multifunkcyjny GlowStarter z perłowym pudrem oraz innymi drogocennymi składnikami. Teraz kupisz go sporo taniej!

Krem GlowStarter marki GlamGlow w Sephorze

Ten wielofunkcyjny krem łączy zalety nawilżającego kremu, rozświetlacza oraz bazy pod makijaż. Błyskawicznie wyrównuje koloryt, doskonale wygładza i natychmiast rozświetla skórę - dodaje twarzy subtelnego, zdrowego blasku.

Krem ma lekką, żelową formułę, dzięki czemu szybko się wchłania - niemal od razu po aplikacji można przystąpić do nakładania kremu BB lub podkładu.

Składniki:

kwas hialuronowy wiąże wilgoć i zatrzymuje ją w skórze,

olej jojoba i masło shea chronią skórę przed utratą wilgoci,

ekstrakt z alg, który jest bogaty w aminokwasy i witaminę B12 ujędrnia i napina skórę,

ekstrakt z ogórka koi i rozjaśnia cerę,

kwasy AHA złuszczają naskórek, wygładzając cerę i stymulując ją do regeneracji,

ekstrakt z jabłka ma właściwości antyoksydacyjne, a więc chroni skórę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych,

wyciąg z drożdży oraz wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej mają silne działanie przeciwzapalne i łagodzą podrażnienia,

kofeina usprawnia krążenie i dodaje energii.

drobinki pereł w postaci drobniutkiego pyłku nadają skórze przepiękny, równomierny blask.

Krem nie zawiera parabenów, ftalanów, sulfatów. Nadaje się dla każdego typu cery - nawet dla tej wrażliwej i przesuszonej.

GlowStarter dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: pearl (najjaśniejszy, perłowy), nude (średni, w kolorze skóry) i sun (złoto-brązowy). Więcej zalet? Krem pięknie pachnie ciasteczkami!

Jak go stosować krem GlowStarter?

Jako krem pielęgnacyjny - po aplikacji toniku, esencji lub serum - skóra zyskuje zdrowy blask i wygląda, jakby była muśnięta kremem BB (jeśli nie masz żadnych widocznych niedoskonałości, nie musisz już nakładać makijażu).

- po aplikacji toniku, esencji lub serum - skóra zyskuje zdrowy blask i wygląda, jakby była muśnięta kremem BB (jeśli nie masz żadnych widocznych niedoskonałości, nie musisz już nakładać makijażu). Jako bazę pod makijaż - wystarczy cieniutka warstwa podkładu, by cera zyskała jednolity koloryt i wyglądała perfekcyjnie (krem przedłuża również trwałość makijażu).

Krem Glowstarter marki GlamGlow - cena

Krem w regularnej cenie kosztuje 185 złotych. Teraz kupisz go w perfumeriach Sephora z 25% zniżką po wpisaniu kodu BESTBRAND (darmowa dostawa jest od 49 złotych).

Promocja obejmuje również inne marki m.in. Origins i Estee Lauder.

