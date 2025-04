Brzmi dziwnie? Krem wodny to nic innego jak odpowiednik naszego serum do twarzy. Jest jednak o wiele bardziej stężony przez co działa intensywniej niż standardowe kosmetyki. Po kremy wodne najlepiej sięgać wtedy kiedy chcemy szybko poprawić stan cery.

Krem wodny tak samo jak tradycyjny krem można dobrać do rodzaju cery. Niektóre z nich mają działanie przeciwstarzeniowe, inne pomagają uporać się z niedoskonałościami, inne regulują wydzielanie sebum.

Krem wodny jako odpowiednik serum nie zastępuje kremu na dzień czy na noc, należy go nakładać pod a nie zamiast. Mają to do siebie, że błyskawicznie się wchłaniają pozostawiając skórę napiętą, gładką i rozświetloną.

