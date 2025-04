Reklama

Skóra pod oczami — czym się różni?



Skóra pod oczami znacznie różni się od tej na ciele, a nawet na a reszcie twarzy. Jest:

cieńsza – jej grubość waha się od 0,5 do 1 mm, przez co łatwiej ją uszkodzić i bardziej doskwiera jej fotostarzenie;

– jej grubość waha się od 0,5 do 1 mm, przez co łatwiej ją uszkodzić i bardziej doskwiera jej fotostarzenie; delikatniejsza i bardziej podatna na starzenie – zawiera mniej kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, przez co szybciej wiotczeje, traci elastyczność i jest bardziej podatna na procesy starzenia. Znacznie mocniej szkodzi jej naciąganie i pocieranie, gdyż wolniej wraca do pierwotnego kształtu;

– zawiera mniej kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, przez co szybciej wiotczeje, traci elastyczność i jest bardziej podatna na procesy starzenia. Znacznie mocniej szkodzi jej naciąganie i pocieranie, gdyż wolniej wraca do pierwotnego kształtu; słabiej nawilżona – charakteryzuje ją zmniejszona ilość gruczołów potowych, dlatego jest słabiej nawodniona i natłuszczona, przez co skłonna do przesuszeń. To wiąże się z gorzej wykształconą lipidową warstwą ochronną, a co za tym idzie podatnością na podrażnienia i alergie oraz zaczerwienienie;

– charakteryzuje ją zmniejszona ilość gruczołów potowych, dlatego jest słabiej nawodniona i natłuszczona, przez co skłonna do przesuszeń. To wiąże się z gorzej wykształconą lipidową warstwą ochronną, a co za tym idzie podatnością na podrażnienia i alergie oraz zaczerwienienie; płytko unaczyniona – co zwiększa skłonność do obrzęku i zasinienia oraz hiperpigmentacji (ciemnienia skóry).

Dlatego też często sprawia problemy i wymaga indywidualnego, bardziej złożonego podejścia.

Kosmetyki pod oczy — rodzaje



Strefa wokół oczu wymaga bardziej ukierunkowanej pielęgnacji, która weźmie pod uwagę jej wzmożone potrzeby:

nawilżenie,

wzmocnienie,

ujędrnienie,

ukojenie,

ochronę przeciwwolnorodnikową,

ochronę przeciwsłoneczną,

rozjaśnianie i ochronę przed hiperpigmentacją,

likwidację obrzęków oraz zasinień.

Ponadto kosmetyki pod oczy nie mogą być zbyt „inwazyjne”. Niektóre składniki zwykłych kremów do twarzy mogą bowiem podrażniać wrażliwe okolice, powodować zaczerwienienie, pieczenie oczu, a nawet alergię.

Krem pod oczy – działanie i różnice w stosunku do kremu do twarzy



Zacznijmy od tego, czym różni się krem pod oczy od kremu do twarzy. Przede wszystkim konsystencją – zazwyczaj jest ona lżejsza i ma mniej substancji koloryzujących czy zapachowych, mogących powodować alergie i podrażnienia. Ponadto, by nie obciążać bardzo delikatnej tkanki, krem pod oczy ma zwykle mniej składników aktywnych. Często może być ukierunkowany tylko na główne potrzeby lub wręcz wyspecjalizowany w zwalczaniu konkretnego problemu związanego z tym rejonem twarzy.

Dlatego też w ofercie kremów pod oczy często spotkasz rozróżnienie na:

nawilżający krem pod oczy – o silnym działaniu nawadniającym, najczęściej wzbogacony kwasem hialuronowym, mocznikiem, aloesem;

– o silnym działaniu nawadniającym, najczęściej wzbogacony kwasem hialuronowym, mocznikiem, aloesem; energetyzujący krem pod oczy – likwidujący oznaki zmęczenia i opuchliznę oraz worki pod oczami i przywracający zdrowy koloryt. Często zawierający składniki, takie jak kofeina, żeń-szeń, zielona herbata, witamina C i inne antyoksydanty oraz oleje roślinne;

– likwidujący oznaki zmęczenia i opuchliznę oraz worki pod oczami i przywracający zdrowy koloryt. Często zawierający składniki, takie jak kofeina, żeń-szeń, zielona herbata, witamina C i inne antyoksydanty oraz oleje roślinne; rozświetlający krem pod oczy – likwidujący przebarwienia, hiperpigmentację, zasinienia. Zwykle zawierający retinol i/lub witaminę C oraz substancje nawilżające i rozświetlające;

– likwidujący przebarwienia, hiperpigmentację, zasinienia. Zwykle zawierający retinol i/lub witaminę C oraz substancje nawilżające i rozświetlające; łagodzący krem pod oczy – kojący podrażnienia i zaczerwienienia, normalizujący funkcje skóry, również nawilżający. Częstymi składnikami są tu pantenol, aloes, rumianek, wyciąg z ogórka, alantoina, ekstrakt z lotosu, minerały z morza martwego;

– kojący podrażnienia i zaczerwienienia, normalizujący funkcje skóry, również nawilżający. Częstymi składnikami są tu pantenol, aloes, rumianek, wyciąg z ogórka, alantoina, ekstrakt z lotosu, minerały z morza martwego; przeciwstarzeniowy krem pod oczy – zapobiegający starzeniu się, wzmacniający, zwykle wzbogacony o kolagen, kwas hialuronowy, elastynę, koenzym Q-10;

– zapobiegający starzeniu się, wzmacniający, zwykle wzbogacony o kolagen, kwas hialuronowy, elastynę, koenzym Q-10; liftingujący krem pod oczy – poprawiający kontur twarzy w rejonach wokół oczu, napinający skórę, likwidujący drobne zmarszczki. Często wzbogacony o kolagen oraz odbudowujące peptydy.

Ponadto warto wskazać różnice między kremem pod oczy na dzień a kremem pod oczy na noc. Ten pierwszy jest lżejszy, bogatszy w antyoksydanty (substancje chroniące przed wolnymi rodnikami), nawilżający i kojący. Często ma działanie energetyzujące i pobudzające skórę, by przywrócić jej wypoczęty, świeży wygląd i usunąć opuchliznę. Dobry krem pod oczy na dzień będzie zawierał także filtr przeciwsłoneczny (najlepiej SPF 50+). Może mieć także właściwości korygujące, np. pigmenty maskujące zasinienia i przebarwienia (krem CC).

Krem na noc ma nieco gęstszą i bogatszą formułę. Wzmacnia i uzupełnia tkankę. Odbudowuje ją i walczy z oznakami starzenia. Normalizuje również procesy zachodzące w skórze i zapobiega powstawaniu zasinień i worków pod dolną powieką.

Na koniec warto wspomnieć, że wśród kosmetyków na okolice oczu można rozróżnić także krem na powieki. Nie każdy produkt pod oczy nadaje się bowiem do stosowania na górnej powiece. Ruchoma powieka jest jeszcze wrażliwsza na podrażnienia, niż dolne okolice oczu, dlatego wymaga jeszcze lżejszej formuły. By zminimalizować ewentualność podrażnień, stosując krem na powieki, zaleca się unikać linii rzęs i używać niewiele produktu.

Klasycznego kremu pod oczy również nie można nakładać zbyt dużo. Wystarczy niewielka ilość produktu nałożona na opuszek palca. Nakładając więcej, ryzykujesz nie tylko to, że nie wchłonie się szybko, ale również obciąży i podrażni tkankę lub przetransferuje się do oka. Ponadto kosmetyk należy delikatnie wklepać opuszką palca, a nie rozsmarowywać. Silne pociągnięcia mogą bowiem uszkodzić delikatną skórę.

Serum pod oczy – czym różni się od kremu i jak działa?



Produkty typu serum (również boostery i emulsje), to lekkie, szybko wchłaniające się kosmetyki najczęściej mające formę olejku, płynu lub żelu. Cechuje je wysokie stężenie składników aktywnych. Podobnie jak kremy mogą mieć działanie nawilżające, wzmacniające, przeciwstarzeniowe, liftingujące, energetyzujące czy zmniejszające przebarwienia. Wnikają jednak głębiej w warstwy skóry, silniej na nią oddziałując i wzmacniając działanie późniejszej pielęgnacji.

Serum pod oczy jest zwykle wyspecjalizowane w konkretnym obszarze działania, np.: rozjaśnia, nawadnia, usuwa zasinienie czy napina skórę. Warto je aplikować przed serum do twarzy, pod krem pod oczy. Wystarczy kropelka rozprowadzona za pomocą opuszek palców (ruchem delikatnie wklepującym).

Płatki pod oczy – jak to działa?



Płatki pod oczy to nasączone kosmetykiem, odpowiednio wycięte i wyprofilowane kawałki hydrożelu (przypominającego zbitą galaretkę), silikonu lub płachty. Są bardziej skoncentrowane niż krem i stosuje się je zdecydowanie rzadziej. Niektóre mogą być używane raz dzienne (zwykle na noc). Przeważnie jednak zaleca się korzystanie z nich raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Mają szybko poprawić jakość skóry i jej wygląd. Są doskonałym produktem „bankietowym”, kiedy chcemy wyglądać ładnie na ważną okazję.

Jak z nich korzystać? Wystarczy położyć płatki na uprzednio umytą i przetartą tonikiem skórę. Pozostawić na co najmniej 5 minut, a następnie zdjąć i delikatnie wklepać nadmiar produktu w skórę. Po użyciu wyrzucić (nie stosować kilkakrotnie tego samego płatka, gdyż po wyjęciu ze szczelnego opakowania mogą się na nim rozwijać bakterie).

Akcesoria do pielęgnacji skóry pod oczami

Poza kosmetykami stan skóry pod oczami mogą poprawić też różne akcesoria. W perfumeriach Sephora znajdziesz specjalne masażery jadeitowe (pod oczy wybierz wersję mini) oraz rollery pomagające rozprowadzić krem i poprawić ukrwienie, a także pracować nad ujędrnieniem. Możesz zakupić również urządzenia elektryczne marki Foreo do masażu delikatnej skóry pod oczami.

Dla osób, u których oznaki zmęczenia są wyjątkowo wyraźne, przydatne będą także specjalne wielorazowe płatki chłodzące, zawierające żelową substancję, którą chłodzi się w lodówce. Pomogą ukoić podrażnienia i zmniejszać opuchliznę oraz zasinienie pod dolnymi powiekami.

Prawidłowa pielęgnacja skóry pod oczami krok po kroku



Efekty pielęgnacji zależą nie tylko od jakości kosmetyków oraz ich dopasowania do skóry pod oczami, ale również od prawidłowej aplikacji i regularności. Jak dbać o cerę pod powieką dolną rano?

Poranek zacznij od złagodzenia opuchlizny za pomocą płatków żelowych wielokrotnego użytku. Następnie, gdy podrażnienie i opuchlizna nieco zejdą, przejdź do dokładnego umycia twarzy. Nie naciągaj i nie szoruj skóry pod oczami. Nie pocieraj okolic oczu ręcznikiem. Przykładaj go delikatnie. Tonizuj twarz, również skórę pod oczami. Przykładaj do niej delikatnie wacik z tonikiem, nie pocieraj. Następnie użyj serum lub emulsji pod oczy (zaledwie kropli). Wklep opuszkami palców. Później możesz zastosować serum do twarzy na pozostałą jej część. Po wchłonięciu się serum, weź niewielką ilość kremu pod oczy (kroplę wielkości ziarnka grochu). Wklep go w skórę opuszkami palców lub wmasuj rollerem jadeitowym. Po zastosowaniu kremu pod oczy możesz posmarować kremem na dzień resztę twarzy. Po wchłonięciu się kremu możesz zastosować filtr przeciwsłoneczny do twarzy, krem BB, krem CC, korektor i podkład. Na okolice wokół oczu zalecamy krem CC, który łączy funkcje korektora i pielęgnacji. Często zawiera również odpowiednio wysoki SPF.

A jak powinna wyglądać wieczorna pielęgnacja?

Po całym dniu zadbaj o odpowiedni demakijaż oczu za pomocą łagodnych produktów do tych okolic. Uwaga! Nie nakładaj peelingu enzymatycznego, kwasowego ani z drobinkami pod oczami. Podczas mycia i demakijażu skóry powiek i pod powiekami staraj się również nie pocierać ani nie naciągać tkanki. Jeśli kosmetyki kolorowe nie schodzą, przytrzymaj wacik z płynem micelarnym nieco dłużej, tak by produkt miał szansę rozbić cząsteczki makijażu. Po umyciu dokładnie tonizuj skórę, również pod oczami. Następnie nałóż serum pod oczy w taki sam sposób jak o poranku. Później możesz użyć serum do twarzy. Jeśli potrzebujesz silniejszej pielęgnacji, zamiast serum możesz skorzystać z płatków pod oczy nasączonych kosmetykiem. Po wchłonięciu się serum wykorzystaj krem pod oczy na noc. Zaaplikuj go za pomocą jadeitowego rollera lub opuszek palców. Następnie możesz zastosować krem na noc na pozostałej części twarzy.

Postaraj się spać regularnie przez co najmniej 8 godzin na dobę, co zmniejszy nieco oznaki zmęczenia. Możesz zastosować też jedwabną poszewkę na poduszkę, by zmniejszyć tarcie skóry o materiał.

