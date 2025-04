Dobrze nawilżona cera wygląda młodziej. Dlaczego? Ponieważ większość zachodzących w niej procesów przebiega w wodzie. Gdy jej ubywa, włókna kolagenu i elastyny (odpowiadające za jej jędrność) tracą elastyczność, skóra wiotczeje, pojawiają się zmarszczki, a komórki naskórka zaczynają się szybciej złuszczać.

Niedrogie kremy nawilżające do twarzy na jesień

Jak się przed tym bronić?

Właśnie sięgając po krem nawilżający. Powinien go używać każdy, nawet jeśli nie ma z cerą żadnych problemów. Żeby jednak się nie zaczęły, trzeba ją chronić, bo na co dzień narażona jest na wiele szkodliwych czynników. Jej barierę ochronną może zniszczyć promieniowanie UV, podczerwone, niekorzystne temperatury, wiatr, działanie detergentów. A gdy nie jest szczelna, ucieka z niej wilgoć, skóra staje się wtedy sucha, bardziej podatna na podrażnienia, szybciej też się starzeje.

Jak działają kremy nawilżające?

Wbrew temu co sugeruje nazwa, wcale nie wprowadzają w skórę wody, tylko wzmacniają barierę lipidową, zapobiegającą jej parowaniu ze skóry, a także zwiększają zdolność warstwy rogowej naskórka do jej wiązania. Dzięki temu wilgoć nie ucieka ze skóry i jest ona dobrze nawodniona.

Ważne jest, by krem dobrze dobrać do rodzaju cery. Trzeba też stosować go regularnie, wtedy dopiero można liczyć na efekty.

Czego w nich szukać?

Cennym składnikiem kremów nawilżających jest kwas hialuronowy, który silnie wiąże wodę, ograniczając jej utratę ze skóry. Dodaje się do nich też zatrzymujący wilgoć w skórze mocznik i NMF – naturalny czynnik nawilżający. Często dodaje się do nich też glicerynę, która przyciąga wodę do naskórka zarówno z otoczenia, jak i z głębszych warstw skóry.

Do kremów do skóry suchej i bardzo suchej dodawane są składniki, które pomogą odbudować warstwę ochronną – ceramidy, lipidy NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe).

