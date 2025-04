Błyszczące policzki i czoło, świecący nos to problemy, z którymi zmagają się “właścicielki” cery tłustej i mieszanej. Jeśli i ciebie dotyczy ten problem, sięgnij po krem matujący. Stosuj go zawsze na dzień. Wcale nie musi kosztować wiele. Wybrałyśmy dla was 5 skutecznych i niedrogich preparatów, które pomogą w pielęgnacji błyszczącej cery. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie!

Szukasz dobrego kremu matującego?

Krem matujący – co powinien zawierać?

Kremy, które mają za zadanie przeciwdziałać błyszczeniu skóry, zawierają specjalistyczne składniki normalizujące wydzielanie sebum, zmniejszające łojotok. Mają też często w swym składzie cząsteczki, które rozpraszają światło, zmniejszając błyszczenie się skóry. Mogą też zawierać substancje, które absorbują sebum. Dzięki temu skóra nie błyszczy, jest gładka i jednolita.

Do kremów matujących dodaje się również substancje łagodzące podrażnienia (alantoinę, pantenol) i nawilżające (np. kwas hialuronowy). Dlaczego? Ponieważ skóra tłusta musi być dobrze nawilżona. To ważne, bo w przeciwnym razie daje sygnał gruczołom łojowym, by ją natłuścić i błędne koło się zamyka.

Kremy matujące mają również składniki o działaniu przeciwbakteryjnym, bo zalegająca na skórze tłusta warstewka to doskonała pożywka dla bakterii. Za ich sprawą tworzą się krosty i stany zapalne.

Częstym składnikiem kremów matujących jest też tlenek cynku – naturalny filtr UV, który regeneruje, wysusza, ściąga, działa oczyszczająco i przeciwzapalnie, ogranicza wydzielanie sebum, zmniejsza też skłonność do powstawania zaskórników.

Jak pielęgnować błyszczącą cerę?

Podstawą pielęgnacji jest odpowiednie oczyszczanie . Twarz myj rano i wieczorem, najlepiej specjalnym żelem i wodą, a następnie przecieraj tonikiem antybakteryjnym.

. Twarz myj rano i wieczorem, najlepiej specjalnym żelem i wodą, a następnie przecieraj tonikiem antybakteryjnym. Na dzień stosuj lekki krem matujący , które zapobiega zaleganiu na skórze tłustej warstewki.

, które zapobiega zaleganiu na skórze tłustej warstewki. Na noc stosuj kosmetyk o lekkiej formule, silnie nawilżający , który również normalizuje produkcję sebum.

, który również normalizuje produkcję sebum. W ciągu dnia zbieraj sebum z twarzy, przykładając do skóry bibułkę matującą (albo po prostu chusteczkę higieniczną). Nie pudruj błyszczącej twarzy, bo puder niepotrzebnie obciąży skórę!

Przynajmniej raz, a nawet dwa razy w tygodniu oczyść skórę peelingiem . Wybierz peeling ze ścierającymi drobinami, który pomoże usunąć martwy naskórek, który może blokować pory i powodować tworzenie się zaskórników, a nawet krost.

. Wybierz peeling ze ścierającymi drobinami, który pomoże usunąć martwy naskórek, który może blokować pory i powodować tworzenie się zaskórników, a nawet krost. Raz w tygodniu nałóż na twarz maseczkę odpowiednią do twojej cery (najlepiej zawierająca glinkę).

