Kremy do twarzy to prawdziwy hit kosmetyczny. Od wzorów i kolorów na drogeryjnych półkach można dostać oczopląsu. Jednak, jak wybrać krem, który sprosta wymaganiom twojej skóry i nie będziesz chciała go zamienić na żaden inny? Mamy dla ciebie odpowiedź.

Po pierwsze – poznaj siebie

Przy wyborze kremu do twarzy najważniejsze jest właściwe rozpoznanie typu skóry, który posiadasz. Normalna, sucha, mieszana czy tłusta? Okazuje się, że diagnoza wcale nie jest prosta! Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u doświadczonej kosmetyczki bądź dermatologa, którzy z łatwością ją określą. My przygotowałyśmy dla ciebie mały przewodnik, zawierający charakterystykę poszczególnych typów cery.

Cera normalna

Nie sprawia problemów, jest miękka i elastyczna. U dorosłych ludzi niestety jest rzadko spotykana, to domena najmłodszych. Pamiętaj, że skóra niesprawiająca problemów nie może zostać pozbawiona pielęgnacji! Odpowiednie nawilżenie, ochrona UV i oczyszczenie są podstawą do zachowania jej na długi czas.

Do tego rodzaju cery, idealnym wyborem będzie esencja SORAYA ideal beauty, która zawiera wygładzający ekstrakt z róży i energetyzujący perfect skin complex.

Cera sucha

Główne objawy cery suchej to napięcie i zaczerwienie. Dodatkowo w dotyku można wyczuć jej szorstką fakturę. Bardzo często osoby posiadające suchą skórę twarzy mają problem z jej łuszczeniem się i swędzeniem. Dużym plusem cery suchej jest to, że nie widać na niej rozszerzonych porów i oczywiście nie towarzyszy jej problem tzw. świecenia. Ten typ cery jest bardzo wymagający, potrzebuje bogatego odżywienia, które jednocześnie będzie dla niej delikatne.

Bogaty krem- esencja SORAYA ideal beauty przeznaczony do cery suchej, to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Od razu zauważysz, że skóra stanie się rozświetlona, wygładzona i pełna blasku.

Cera mieszana

Najbardziej popularna wśród kobiet cera mieszana to połączenie cery tłustej i suchej. Ten rodzaj cery przetłuszcza się w strefie T i pozostaje suchy na policzkach. Przy pielęgnacji tego typu cery powinnaś wybrać dedykowane kosmetyki o lekkiej, nawilżającej konsystencji. Pamiętaj o trzech krokach pielęgnacji: oczyszczenie – tonizowanie – nawilżanie.

Cera tłusta

Ten rodzaj cery jest najbardziej problematyczny. Cera tłusta pokryta jest świecącą powłoką, którą inaczej możemy nazwać sebum. Osoby posiadające taki rodzaj cery mają problem z rozszerzonymi porami, wypryskami i zaskórnikami. Mamy dla ciebie jednak dobrą wiadomość – cera tłusta starzeje się dużo wolniej od innych! W tym przypadku powinnaś wybrać lekki krem, który będzie regulował wydzielanie sebum.

Do każdego rodzaju cery możesz użyć na noc kremu-esencji SORAYA ideal beauty. Jego składniki dobrane są w sposób, który pozwala zregenerować wszystkie rodzaje skóry.

Teraz już wiesz, jak powinnaś dobrać pielęgnację!