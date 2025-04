Kremów do twarzy z filtrem trzeba używać nie tylko latem. W innych porach roku też świeci słońce, a twarz jest zawsze odkryta i narażona na działanie promieniowania UV. Słońce “działa” nawet w pochmurne dni. Przez warstwy chmur docierają na Ziemię promienie UVA, które przenikają do głębszych warstw skóry i prowadzą niszczycielską działalność, w efekcie której szybciej się starzejemy.

Kremy do twarzy z filtrem – jak chronią przed słońcem?

Promienie UV (zwłaszcza UVA) przyspieszają starzenie się skóry. Pod ich wpływem degenerują się między innymi włókna kolagenu (włókna podporowe), odpowiedzialne za jej gładkość. Tworzą się zmarszczki. Skóra staje się cieńsza, przesuszona, pojawiają się przebarwienia i rozszerzone naczynka.

Tego wszystkiego możemy uniknąć, a przynajmniej ograniczyć rozmiar strat, stosując kremy z filtrem UV, które blokują dostęp promieni do głębszych warstw. Dlatego im szybciej zaczniesz stosować kremy do twarzy z filtrem UV, by chronić skórę, tym dłużej zachowasz młody wygląd. Specjaliści twierdzą, że minimalna wysokość takiego filtra w kremie na dzień to SPF 15. Krem należy oczywiście dobrać do cery.

Kremy do twarzy z filtrem – na co jeszcze pomogą?

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto używać kremów z filtrem. Naukowcy dowiedli, że promieniowanie UVA/C emitowane przez świetlówki jest prawie takie samo jak słoneczne. Podobnie zresztą działają energooszczędne żarówki. Dlatego przed promieniowaniem UV trzeba się chronić nie tylko na dworze. Jeśli więc dużo przebywasz w takim oświetleniu, używaj koniecznie kremu do twarzy z filtrem.

Są już nawet takie kremy do twarzy z filtrem, które również chronią przed światłem niebieskim, emitowanym przez monitory komputerów, ekrany telewizorów, wyświetlacze smartfonów (zobacz kremy do twarzy z filtrem na zdjęciach).

