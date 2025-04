Rozszerzone naczynka to jeden z najczęstszych problemów urodowych. Dotyka wielu kobiet w różnym wieku. Słabe, kruche naczynka to wina nie tylko genów. Często ich przyczyną jest choroba, np. zaburzenia hormonalne, złe krążenie, nadciśnienie tętnicze. Dlatego dobre kremy do cery naczynkowej to podstawa pielęgnacji.

Najlepsze kremy do twarzy na dzień

Krem do cery naczynkowej- co powinien zawierać

Cera ze skłonnością do rozszerzających i pękających naczynek potrzebuje specjalnych kosmetyków.

Sięgaj po łagodne, bezzapachowe kosmetyki dla skóry wrażliwej. Zawierają one substancje wzmacniające ścianki naczynek, poprawiające krążenie krwi, zmniejszające zaczerwienienia.

Najbardziej wartościowe z nich to: wyciąg z pestek winogron, miłorząb japoński, arnika , witamina K, witamina C, mirt.

Trzeba jednak pamiętać, że kremy działają profilaktycznie, a nie leczniczo, nie zlikwidują więc pajączków.

Podczas codziennej pielęgnacji należy unikać drażniących skórę kosmetyków, np. kremów z retinolem, kwasami owocowymi, peelingów z ziarenkami oraz typu peel- (wybieraj tylko enzymatyczny – jest najdelikatniejszy).

Szczególnie troskliwie powinnaś dbać o skórę podczas upalnego lata (zawsze używaj blokerów słonecznych) oraz jesienią i zimą (stosuj kremy ochronne).

Nie opalaj się, także w solarium, przed wyjściem na słońce stosuj kosmetyki ochronne z filtrem powyżej 20 SPF.

Kremy z filtrem stosuj także w pracy, jeśli twój pokój oświetlany jest jarzeniówkami - te lampy osłabiają naczynka.

Nie wyciskaj zaskórników i krostek.

Zrezygnuj z gorących kąpieli . Myj twarz i ciało w lekko ciepłej wodzie.

Do oczyszczania skóry stosuj łagodne, nawilżające żele -mydło w kostce ją wysusza.

Unikaj gwałtownych zmian temperatury.

Kremy do cery naczynkowej- nasze typy

Kremowa kuracja na naczynka Bandi

Bogaty skład preparatu zapewnia odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, zmniejsza szorstkość, pieczenie i świąd oraz redukuje przetrwały rumień. Przy regularnym stosowaniu preparat zapobiega napadowym zaczerwienieniom skóry.

Delikatny krem ochronny Rosacure, Synchroline

Emulsja o działaniu ochronnym przeznaczona do skóry naczynkowej oraz ze zmianami typowymi dla trądziku różowatego w fazie rumieniowej i w fazie grudkowo-krostkowej Chroni skórę latem dzięki filtrowi SPF 30.

