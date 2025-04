Kremy CC zyskały sławę zaraz po tym, jak kremy BB szturmem podbiły europejski rynek. Należy jednak pamiętać, że oba produkty, mimo że rozsławione przez Azjatki, różnią się od siebie znacznie nie tylko konsystencją, ale również działaniem. Kremy CC są o wiele gęściejsze i mają bardziej kryjącą formułę. Wiele z nich, poza błyskawicznym upiększaniem, zawiera sporo cennych składników, które długotrwale nawilżają i regenerują skórę.

Jednym z drogeryjnych kremów CC, który zbiera najlepsze recenzje jest krem Magical od Eveline. Krem w regularnej cenie kosztuje 17,49 złotych. Kupisz go w drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online.

Multifunkcyjny krem Magical CC Eveline w Rossmannie

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji każdego typu cery, chociaż naszym zdaniem najlepiej sprawdzi się u skór normalnych, suchych i mieszanych. Jego formuła sprawia, że krem zaraz po aplikacji zmienia się w lekki fluid o matującym działaniu, który nadaje cerze jednolity, naturalny koloryt i pudrowe wykończenie. Natychmiast po nałożeniu skóra wygląda naturalnie, nieskazitelnie i promiennie.

Krem zawiera innowacyjny bioHYALURON Complex, który opiera się na skoncentrowanym kwasie hialuronowym znanym ze swoich właściwości silnie nawilżających i wygładzających. Od nas dodatkowy plus za filtry przeciwsłoneczne na poziomie SPF 15.

Najlepiej jest nakładać go palcami albo gąbką do makijażu. Jeśli chcesz, aby makijaż trzymał się w nienagannym stanie przez cały dzień, utrwal go pudrem np. pudrem rozświetlającym od Bourjois. Jeśli chcesz dodać skórze więcej blasku, muśnij kości policzkowe rozświetlaczem - świetnie sprawdzi się najnowszy rozświetlacz od marki Wibo.

Krem CC dostępny jest w 2 kolorach: 50 Light Beige i 51 Natural. Ten jaśniejszy nie sprawdzi się u bardzo jasnych karnacji.

Kremem od Eveline zachwycają się również wizażanki.

Krem jest super. Wygodne opakowanie. Konsystencja kremu dość gęsta, łatwo rozprowadza się na skórze. Po wyciśnięciu z opakowania ma kolor biały który po aplikacji na skórze ciemnieje. Nadaje skórze piękny lekko opalony kolor (kupiłam kolor naturalny), rozświetla, wygładza. Skóra wygląda zdrowo i naturalnie. Kolor naturalny nadał twarzy lekko opalony kolor, ale naprawdę piękny odcień. Nie zauważyłam żeby miał działanie matujące. W moim przypadku pięknie rozświetla skórę. Nie wiem jak sprawdzi się na skórze z przebarwieniami czy innymi zmianami. To mój ulubiony podkład na lato.

Po wielu miesiącach poszukiwania, w końcu znalazłam idealny produkt dla mnie. Jestem naprawdę blada, do tego moja skóra jest wymagająca, dlatego znalezienie dobrego, taniego kosmetyku graniczy z cudem. Ten krem jest dla mnie idealny, nie zapycha, nie tworzy maski, ładnie się wtapia i dobrze współgra z innymi kosmetykami.

