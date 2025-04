Kremy BB czyli tzw. Blemish balms przebojem wdarły się na światowe rynki w tym sezonie. Co to takiego jest i na jakiej zasadzie opiera się działanie kremów BB?

Cała koncepcja kremów BB narodziła się w Niemczech dzięki dr Christine Schrammek. Pierwotnie zadaniem Beauty Balm było złagodzenie i zamaskowanie podrażnień po zabiegach medycyny estetycznej. Nieoczekiwanie jednak krem zaczął podbijać rynek azjatycki, a konkretnie Koreę. To właśnie tam kobiety oszalały na punkcie tego produktu. Wyglądał on bowiem naturalnie, a jednocześnie nadawał ich cerze nieskazitelny wygląd.

Krem BB - co to jest?

Sława kremu BB dotarła i do Europy. Teraz to już niemalże obowiązkowa pozycja w ofercie marek specjalizujących się w produkcji kosmetyków kolorowych. To wielofunkcyjny kosmetyk - nie tylko pielęgnuje, ale też upiększa skórę jak lekki podkład. Blemish Balms mogą mieć różne działanie - tak jak zwykłe kremy - niektóre działają przeciwzmarszczkowo, a jeszcze inne po prostu nawilżają cerę. Większość z nich zawiera też filtry ochronne. Zawierają też pigmenty, trzeba je więc zmywać płynem do demakijażu.

Działanie kremu BB z pewnością docenią dziewczyny, które nie lubią zbyt mocnego makijażu lub te, które w świecie makijażu stawiają swoje pierwsze kroki. Niestety kobiety z cerą skłonną do nadmiernego przetłuszczania i nieestetycznego blasku, mogą być tym produktem rozczarowane. Kremy BB są dość tłuste i gęste. I chociaż ich stosowanie może dać im na dłuższą metę same korzyści ze względu na swoje właściwości pielęgnacyjne, to puder matujący będzie tu niezbędny.

