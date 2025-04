Krem BB (Blemish balms) to jeden z najlepszych wynalazków współczesności! Pierwotnie jego głównym zadaniem było łagodzenie i zamaskowanie podrażnień po zabiegach medycyny estetycznej. Jednak niespodziewanie kosmetyk zaczął podbijać rynek azjatycki. Dlaczego? Wyglądał bardzo naturalnie, a jednocześnie nadawał cerze nieskazitelny blask.

Jego sława bardzo szybko dotarła również do Europu. Obecnie kremy BB znajdziecie w ofercie większości marek kosmetycznych. Został doceniony głównie przez kobiety, które nie lubią intensywnego makijażu.

Jak nakładać krem BB?

Najnowsze kremy BB na wiosnę 2016

Wiele kobiet zrezygnowało z tradycyjnych podkładów na rzecz kremów BB - my również do nich należymy. Dlaczego? To kosmetyki wielofunkcyjne, które pielęgnują (mają działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe czy wygładzające) i upiększają skórę. Jednak warto pamiętać, że dobry Blemish Balms powinie zawierać również filtr przeciwsłoneczny!

Obecnie na rynku pojawia się bardzo dużo nowości. Światowe koncerny kosmetyczne prześcigają się w nowych pomysłach i starają się udoskonalić krem BB. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jakie produkty pojawiły się w ostatnim czasie na rynku!

