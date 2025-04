Kiedy skóra zaczyna się starzeć i co ma na to wpływ?

Badania naukowe dowodzą, że procesy starzenia skóry rozpoczynają się już w 25.-30. roku życia. Ich przyczyną są zmiany endogenne, czyli wewnętrzne, genetycznie uwarunkowane przemiany w komórkach. Nie możemy ich zatrzymać i dopóki naukowcy nie wymyślą serum młodości, nie mamy na nie wpływu. Nie jesteśmy jednak na zupełnie straconej pozycji, ponieważ możemy spowolnić wyniszczające zmiany egzogenne, czyli spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Czasu nie zatrzymamy, ale możemy zmienić swoje nawyki oraz dostosować pielęgnację do typu cery, jej problemów oraz naszego trybu życia.

Oprócz genetyki i przemian wewnątrz naszego organizmu na procesy starzenia wpływ ma również:

dieta – okazuje się, że „jesteś tym, co jesz” to nie tylko pusty slogan. Nasze codzienne wybory jadłospisu odbijają się na cerze. Uboga w witaminy i minerały, a pełna produktów wysoko przetworzonych dieta sprzyja wszelkim problemom ze skórą: od pojawiania się niedoskonałości przez rozregulowanie się procesów wytwarzania sebum po zmianę kolorytu i powstawanie zmarszczek. Powinniśmy unikać żywności konserwowanej, z chemicznymi barwnikami i polepszaczami smaku, a postawić na warzywa, owoce i świeże produkty. Najcenniejsze będą te, które zawierają antyoksydanty, czyli walczące z wolnymi rodnikami przeciwutleniacze. Należą do nich m.in. witaminy A, C, E, cynk, mangan, selen, koenzym Q10, karotenoidy i polifenole. Znajdziemy je np. w borówkach, jagodach, orzechach laskowych, boczniakach, świeżym łososiu, ziarnach sezamu i dyni, roślinach strączkowych, marchewce, grejpfrutach, szpinaku i papryce;

– okazuje się, że „jesteś tym, co jesz” to nie tylko pusty slogan. Nasze codzienne wybory jadłospisu odbijają się na cerze. Uboga w witaminy i minerały, a pełna produktów wysoko przetworzonych dieta sprzyja wszelkim problemom ze skórą: od pojawiania się niedoskonałości przez rozregulowanie się procesów wytwarzania sebum po zmianę kolorytu i powstawanie zmarszczek. Powinniśmy unikać żywności konserwowanej, z chemicznymi barwnikami i polepszaczami smaku, a postawić na warzywa, owoce i świeże produkty. Najcenniejsze będą te, które zawierają antyoksydanty, czyli walczące z wolnymi rodnikami przeciwutleniacze. Należą do nich m.in. witaminy A, C, E, cynk, mangan, selen, koenzym Q10, karotenoidy i polifenole. Znajdziemy je np. w borówkach, jagodach, orzechach laskowych, boczniakach, świeżym łososiu, ziarnach sezamu i dyni, roślinach strączkowych, marchewce, grejpfrutach, szpinaku i papryce; styl życia – ciągle się spieszysz, nie masz czasu, aby spokojnie i regularnie jeść posiłki, a do tego rezygnujesz ze snu na rzecz obowiązków w domu, pracy lub szkole? Jeśli chcesz pozostać aktywna i rozwijać się, powinnaś też zadbać o zdrowszy tryb życia. Stres, brak snu i ciągły pośpiech również pozostawiają znaki na skórze w postaci pierwszych zmarszczek, cieni i worków pod oczami. Cera staje się szara, matowa, pozbawiona blasku;

– ciągle się spieszysz, nie masz czasu, aby spokojnie i regularnie jeść posiłki, a do tego rezygnujesz ze snu na rzecz obowiązków w domu, pracy lub szkole? Jeśli chcesz pozostać aktywna i rozwijać się, powinnaś też zadbać o zdrowszy tryb życia. Stres, brak snu i ciągły pośpiech również pozostawiają znaki na skórze w postaci pierwszych zmarszczek, cieni i worków pod oczami. Cera staje się szara, matowa, pozbawiona blasku; zanieczyszczenie powietrza – życie w dużych miastach również nie wpływa korzystnie na nasz wygląd. Pyły zawieszone, kurz i brud odkładają się w porach, tworząc niedoskonałości, a wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powstałe przy spalaniu węgla i benzyny nie tylko nas trują, lecz także przyspieszają procesy odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek. Jak możemy się chronić? Najlepiej dobrać pielęgnację, która pomoże w dogłębnym, ale delikatnym i nienaruszającym bariery hydrolipidowej oczyszczaniu;

– życie w dużych miastach również nie wpływa korzystnie na nasz wygląd. Pyły zawieszone, kurz i brud odkładają się w porach, tworząc niedoskonałości, a wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powstałe przy spalaniu węgla i benzyny nie tylko nas trują, lecz także przyspieszają procesy odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek. Jak możemy się chronić? Najlepiej dobrać pielęgnację, która pomoże w dogłębnym, ale delikatnym i nienaruszającym bariery hydrolipidowej oczyszczaniu; promieniowanie słoneczne – za fotostarzenie odpowiedzialne są przede wszystkim promienie UVA z promieni słonecznych. Są również emitowane przez lampy solaryjne. Nie oznacza to, że musimy zrezygnować z opalania, ale róbmy to zdrowo i bezpiecznie. Najlepiej zażywać krótkich kąpieli słonecznych na świeżym powietrzu i zrezygnować z solarium. Dlaczego? Słońce, oprócz promieni UVA, emituje również promieniowanie UVB odpowiedzialne za syntezę potrzebnej dla zdrowia organizmu witaminy D. W Polsce od maja do września wystarczy już 15 minut kąpieli słonecznej z odkrytymi przedramionami i podudziami, aby dostarczyć sobie dzienną dawkę tego związku.

Jakie zmiany zaczynają zachodzić w skórze 30-latki pod wpływem zewnętrznych i wewnętrznych czynników?

Przede wszystkim chroniąca skórę przed utratą wody bariera hydrolipidowa staje się coraz cieńsza, co może prowadzić do problemów z wysuszaniem, ziemistym kolorem, a w konsekwencji także do powstawania pierwszych zmarszczek. Na te procesy wpływ ma także spadek syntezy włókien kolagenu i elastyny. Zmiany najszybciej zaobserwujemy tam, gdzie skóra jest najcieńsza i podatna na uszkodzenia, czyli wokół oczu i ust. Na początku pojawiają się drobne zmarszczki mimiczne, które z biegiem czasu utrwalają się i pogłębiają. Nie znaczy to, że masz przestać się uśmiechać. Z procesami starzenia lepiej walczyć odpowiednią pielęgnacją. Czas świadomie wybrać krem i zmienić go na preparat specjalistyczny ze składnikami pomocnymi w walce o jędrną i promienną cerę przez długie lata.

Jaki krem po 30. roku życia? Jak wybrać krem przeciwzmarszczkowy?

W kremach dla skóry przed 30. rokiem życia najważniejsze były składniki nawilżające oraz walczące z niedoskonałościami. Teraz twój idealny kosmetyk też musi pełnić funkcje delikatnie oczyszczające i nawadniające, ale powinno do nich dołączyć jeszcze ujędrnianie, poprawa elastyczności i walka z pierwszymi oznakami starzenia. To czas na pierwsze bogatsze formuły i świadomy dobór składników aktywnych. Dokładnie czytaj składy, unikaj między innymi olejów mineralnych (pochodnych ropy naftowej, takich jak wazelina i parafina), które nie nawilżają głębokich warstw skóry, a jedynie osadzają się na jej powierzchni. Ponadto stroń od mogących zapychać pory silikonów i alergizujących parabenów. Postaw na naturalne enzymy, wyciągi i oleje roślinne. Znajdziesz je w kremie na dzień przeznaczonym do skóry 30+ tołpa® dermo face futuris z SPF 30. Zawarte w nim składniki to m.in.:

masło shea – zawiera przeciwstarzeniowe peptydy, chroni przed utratą wody, ale nie obciąża. Dobre jako główny składnik kremu na dzień i na noc;

– zawiera przeciwstarzeniowe peptydy, chroni przed utratą wody, ale nie obciąża. Dobre jako główny składnik kremu na dzień i na noc; olej z kurkumy – naturalny antyoksydant poprawiający koloryt skóry i dogłębnie odżywiający cerę. Sprawdzi się w kremie na dzień, kremie na noc oraz kremie pod oczy;

– naturalny antyoksydant poprawiający koloryt skóry i dogłębnie odżywiający cerę. Sprawdzi się w kremie na dzień, kremie na noc oraz kremie pod oczy; mocznik i jego pochodne – silnie nawilżają i działają regenerująco nawet na wrażliwą i podrażnioną skórę. Przydatny w składzie kremów do twarzy;

– silnie nawilżają i działają regenerująco nawet na wrażliwą i podrażnioną skórę. Przydatny w składzie kremów do twarzy; czerwona i biała glinka – oczyszczają w sposób delikatny, nie naruszając filmu ochronnego skóry, są pełne odżywczych minerałów. Szukaj ich w maseczkach oraz preparatach oczyszczających.

– oczyszczają w sposób delikatny, nie naruszając filmu ochronnego skóry, są pełne odżywczych minerałów. Szukaj ich w maseczkach oraz preparatach oczyszczających. torf tołpa® – silny antyoksydant, który poprawia odporność i zdolności regeneracyjne skóry. Ma też właściwości nawilżające i poprawiające metabolizm komórek w skórze.

W serii kosmetyków tołpa® dermo face 30+ futuris znajdziesz także skoncentrowany krem pod oczy oraz krem na noc, które zawierają torf tołpa®, antyoksydacyjny olej kurkumowy i przeciwstarzeniowy peptyd z masła shea.

Ciekawy produktem jest również serum-booster przeciw pierwszym zmarszczkom tołpa® 30+ futuris, który poza wyżej wymienionymi składnikami zawiera także fugocel o działaniu podobnym do kwasu hialuronowego, czyli silnie nawilżającym. Badania in vivo wykazały, że już godzinę po aplikacji podnosi poziom nawilżenia warstwy rogowej o 44%, a po 3 godzinach nawilżenie wzrasta aż do 79%. Co ciekawe osłabia również reakcje alergiczne skóry.

Jeśli do tej pory omijałaś w drogerii półki z kremami pod oczy, teraz jest właściwy moment, by po nie sięgnąć. Szybki tryb życia i stres mogą nasilić problemy z cieniami i workami pod oczami. Na powiekach i wokół oczu będą też widoczne pierwsze oznaki starzenia. Aby uniknąć kurzych łapek i wrażenia zmęczenia, na cienką i wrażliwą skórę w tych rejonach zastosuj bogaty krem, który nałożysz rano i wieczorem, wklepując w kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego kącika.

Pielęgnacja twarzy po 30. Jak dbać o cerę w wieku 30+?

Krem do twarzy i pod oczy wybrany, ale jak powinna właściwie wyglądać pielęgnacja cery po 30. roku życia? Rano i wieczorem warto stworzyć swój rytuał podzielony na kilka etapów. Pierwszym – zarówno po przebudzeniu, jak i przed pójściem spać – powinno być zawsze delikatne oczyszczanie płynem micelarnym oraz żelem, a następnie obowiązkowa tonizacja przywracająca właściwe pH skóry.

Dwa razy w tygodniu zastosuj dodatkowo peeling, który usunie martwy naskórek, ale nie naruszy filmu hydrolipidowego. Wybieraj raczej łagodne preparaty z dodatkiem glinek zamiast agresywnych kosmetyków z dużymi, ścierającymi drobinkami, które mogą podrażnić. Przygotowanie twarzy do przyjęcia składników aktywnych warto zakończyć, przecierając twarz tonikiem.

Krem najlepiej nałożyć na jeszcze wilgotną skórę, wykonując delikatny masaż. Na dzień wybierzmy lekką formułę, która będzie doskonałą bazą pod makijaż. Dobrze jest stosować kosmetyk, który zawiera również filtr przeciwsłoneczny. Jeśli takiego nie ma, na skórę należy nałożyć dodatkowy produkt z SPF30.

Wieczorem użyjmy kosmetyku o jeszcze bogatszym składzie i tłustszej konsystencji. Na koniec nałóżmy krem pod oczy. Nie omijajmy powiek i wykonujmy okrężne, masujące ruchy zgodnie z układem brwi: – od zewnętrznego, do wewnętrznego kącika oka. Jeśli potrzebujemy dodatkowego nawilżenia lub ujędrnienia, raz lub dwa razy w tygodniu nałóżmy maseczkę z antyoksydantami. Codzienną pielęgnację warto podbudować relaksującymi masażami.

