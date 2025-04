Podstawowe kolory kredek do oczu to oczywiście czerń i brąz. Łatwo można znaleźć też takie w odcieniach złota i bursztynu, burgundu czy szarości. Bardziej odważne i ekstrawaganckie kobiety mogą zainteresować się kolorami takimi, jak żółty, fluorescencyjny zielony, błękitny, różowy… Tu nie ma ograniczeń. Naturalnie im bardziej dziwaczny kolor, tym trudniej znaleźć go w sklepach.

Konturówki do ust klasycznie występują w odcieniach różu i czerwieni, ale bywają też śliwkowe, pomarańczowe, a nawet czarne!

Kredki do oczu

Na kredce do oczu nie powinnyśmy oszczędzać. Niekoniecznie należy decydować się na najdroższy kosmetyk. Musi jednak spełniać podstawowe warunki: nie może się kruszyć (po kilku godzinach makijaż wyglądałby na zrobiony wczoraj) ani rozmazywać (bo przy najmniejszym łzawieniu oka będzie trzeba rysować kreski od nowa). Warto wybrać jak najbardziej miękki kosmetyk. Kolor zostanie na oku od razu, nie będzie trzeba poprawiać kresek kilkukrotnie, co zdecydowanie ułatwi robienie makijażu zwłaszcza, gdy się spieszymy.

Kredki do oczu występują w dwóch postaciach: klasycznego ołówka i automatycznej kredki, „wykręcanej”. W przypadku tej pierwszej warto zawsze mieć przy sobie temperówkę…

Kredki do brwi

Ołówki, konturówki do brwi doskonale sprawdzą się nie tylko przy ich zagęszczaniu, ale także poprawianiu konturu. Należy z dużą starannością dobrać odpowiedni odcień – nie może być ciemniejszy niż naturalny kolor naszych brwi. Absolutnie złym wyborem jest kolor czarny! Nie należy też przesadzać z podkreślaniem brwi, ponieważ możemy uzyskać nienaturalny efekt. Warto więc kupić kredkę o odpowiedniej twardości. Zbyt miękką łatwo narysujemy za mocne kreski, a zbyt twarda będzie uciążliwa w użyciu.

Konturówki do ust

Kolor kredki do ust powinnyśmy dobierać pod kolor pomadki (w sklepach są także gotowe zestawy: pomadka + konturówka w idealnym odcieniu). Jeśli używasz tylko błyszczyka, wybierz taką, która jest w kolorze Twoich ust. Podstawowym kryterium doboru kredki powinna być jego trwałość. Makijaż ust jest dużo bardziej narażony na uszczerbki niż jakikolwiek inny. Jeśli kupimy złej jakości kredkę już po kilkunastu, w najlepszym wypadku kilkudziesięciu minutach makijaż zniknie.

Jeśli do tej pory nie udało Ci się dobrać odpowiedniego kosmetyku, głowa do góry. Rynek obfituje w ogromną ilość kosmetyków – w przypadku kredek nie jest inaczej. Pod żadnym pozorem nie kupuj drugi raz tej samej, jeśli nie spełniła Twoich oczekiwań w 100%. Metodą prób i błędów z pewnością w końcu dobierzesz idealną konturówkę.