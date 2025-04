W drogeriach jest ich mnóstwo, o różnym stopniu twardości. Do czego nadaje się kredka miękka, do czego lepiej wybrać twardą? Sprawdź!

Jak dobierać kredki do makijażu?

Kredki twarde

Są szczególnie przydatne, gdy kreska na powiece ma być cienka i delikatna lub z wyraźnymi konturami, np. słynna jaskółka. Dobrze zatemperowana będzie trzymać kształt przez cały czas wykonywania makijażu. Zrobiona nią kreska rzadko się rozmazuje. Nadaje się również do podkreślania kształtu brwi.

Kredki miękkie

Ich zaletą jest to, że łatwo się rozcierają i dzięki temu można uzyskać efekt przydymionego oka - smoky eyes. Miękka jasna kredka (biała, kremowa, beżowa) doskonale nadaje się także do malowania kresek wewnątrz powieki tuż nad dolnymi rzęsami, czyli na tzw. linii wodnej. Ten trik optycznie powiększa oczy, sprawia, że wyglądają na mniej zmęczone. Niestety, jest ona mniej wydajna od twardej, gdyż szybko traci kształt i wymaga częstego ostrzenia. Jeśli trudno ci zrobić taką kredką perfekcyjny makijaż, bo jest zbyt miękka, włożyć ją na 2-3 minuty do zamrażalnika.

UWAGA! Zanim kupisz kredkę sprawdź stopień jej twardości.

