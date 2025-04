Jeszcze kilka lat temu makijaż brwi był traktowany z przymrużeniem oka, a kosmetyki do jego wykonania były jedynie zbędnym gadżetem. Obecnie sprawa wygląd nieco inaczej. Kredki, pomady, cienie i tusze do brwi to jedne z najważniejszych kosmetyków kolorowych. Tylko jak wśród tak dużej ilości produktów znaleźć te najlepsze? Dzisiaj pod lupę wzięłyśmy kredki do brwi.

Najlepsze kredki do brwi

Brwi są bardzo ważnym elementem twarzy. To one ją definiują i dzięki nim potrafimy odczytywać emocje. W ich pracę zaangażowanych jest aż 12 mięśni, więc nic dziwnego, że są idealnym narzędziem komunikacji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby o nie odpowiednio dbać. Niestety niewiele pań może pochwalić się naturalnie gęstymi i wymodelowanymi brwiami, które są idealnie dopasowane do owalu twarzy.

Brwi i rzęsy to najpiękniejsza oprawa dla oczu! O ile do używania tuszu do rzęs nie musimy nikogo namawiać, to z kredkami do brwi jest już trochę inaczej. Dzięki temu możecie poprawić ich kształt, optycznie powiększyć oczy, wysmuklić nos, a nawet delikatnie wyrównać asymetrię twarzy. Dlatego powinny na stałe zagościć w waszych kosmetyczkach.

W galerii znajdziecie 9 (naszym zdaniem) najlepszych kredek do makijażu brwi. Wśród ulubieńców jest kredka do brwi od Golden Rose i Catrice.

