Większość marek makijażowych co sezon wypuszcza limitowane kolekcje. Mają nie tylko pokazać, że są na bieżąco z najgorętszymi trendami, ale także ułatwić wykonanie modnego, sezonowego makijażu. Kolekcje na lato zazwyczaj to mocne, nasycone kolory i złoty blask drobinek, czyli wszystko to co nieodłącznie kojarzy się z wakacjami.

W naszym zestawieniu znajdziecie przepiękne bronzery i róże do policzków, palety połyskujących cieni do powiek (jesteśmy zakochane w tych koreańskiej marki), pomadkę w bajkowym opakowaniu i lakier do paznokci, o którym marzy chyba każda z nas.

Takie limitowane kolekcje makijażowe mają jedną wadę, niestety jeśli jakiś produkt szczególnie nam się spodoba, bardzo prawdopodobne jest to, że już nigdy nie uda nam się go kupić.

