Tym razem głównym bohaterem został kwas migdałowy, który należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA). Ma właściwości złuszczające, antybakteryjne i odmładzające. Dlatego kosmetyki, które go zawierają, są polecane osobom, chcącym dodać skórze blasku, borykają się z problemem zaskórników i rozszerzonych porów, walczą z błyszczeniem w strefie T, chcą poprawić poziom nawilżenia skóry oraz opóźnić jej proces starzenia. Co najważniejsze, mogą być używane przez osoby ze skórą wrażliwą, naczyniową czy trądzikową.

Reklama

Kosmetyki z kwasem migdałowym

Zazwyczaj kobiety decydują się na peelingi chemiczne, które są wykonywane na bazie kwasu migdałowego. Jednak coraz częściej ten związek można znaleźć również w kosmetykach przeznaczonych do codziennej pielęgnacji twarzy w domowym zaciszu.

Niestety nie miałyśmy okazji testować wszystkich produktów, które znalazły się w naszej galerii. Wypróbowałyśmy serum korygujące marki Bielenda, krem na noc od Pharmaceris i nawilżający Dottore. Wszystkie są znakomite, jednak mają dość specyficzny zapach, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale zapewniamy, że to niewielka cena, patrząc na efekty, jakie można dzięki nim osiągnąć. W czasie stosowania kosmetyków z kwasem migdałowym miejscowo może złuszczać się naskórek. Nie trzeba się tym absolutnie przejmować!

wrażliwej, naczynkowej, mieszanej oraz trądzikowej. Jest też bardzo dobry do cery dojrzałej. Kwas migdałowy łączy bowiem łagodne działanie ze skutecznością

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/kwas-migdalowy-zabiegi-kwasem-migdalowym-u-kosmetyczki_39880.html

wrażliwej, naczynkowej, mieszanej oraz trądzikowej. Jest też bardzo dobry do cery dojrzałej. Kwas migdałowy łączy bowiem łagodne działanie ze skutecznością

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/kwas-migdalowy-zabiegi-kwasem-migdalowym-u-kosmetyczki_39880.html

wrażliwej, naczynkowej, mieszanej oraz trądzikowej. Jest też bardzo dobry do cery dojrzałej. Kwas migdałowy łączy bowiem łagodne działanie ze skutecznością.

http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/zabiegi-profesjonalne/kwas-migdalowy-zabiegi-kwasem-migdalowym-u-kosmetyczki_39880.html

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Kosmetyki, które poprawią wam nastrój Kosmetyki polskich marek, które was zachwycą Jak powinna dbać o skórę 40-latka?