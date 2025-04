Kosmetyki z kwasami przebojem wkradły się do kosmetyczek kobiet na cały świecie. Wszystko dzięki długiej liście ich zalet - pomagają w walce z niedoskonałościami, rozszerzonymi porami, przebarwieniami, zmarszczkami i bliznami. W czym tkwi tajemnica ich sukcesu?

Kosmetyki z kwasami - dlaczego są takie skuteczne

Ich głównym zadaniem jest złuszczanie martwego i zrogowaciałego naskórka, odblokowanie porów i łagodzenie zmian trądzikowych. Dzięki temu skóra jest gładsza, rozświetlona, jędrna i elastyczna, a drobne zmarszczki stają się mniej widoczne.

Obecnie w kosmetykach stosowane są 3 rodzaje kwasów:

1. AHA (α-hydroksykwasy) - najpopularniejsze kwasy z tej grupy to kwas cytrusowy, glikolowy, jabłkowy, migdałowy, mlekowy i pirogronowy. Grupa kosmetyków z kwasami owocowymi (AHA) jest polecane szczególnie osobom, które mają skórę suchą i zniszczoną opalaniem. Dodatkowo kosmetyki z kwasem migdałowym mają działanie antybakteryjne - dzięki temu są pomocne w walce z trądzikiem.

2. PHA (polihydroksykwasy) - mają łagodniejsze działanie od kwasów AHA, dlatego są polecane szczególnie osobom o bardzo wrażliwej skórze, cierpiącym na trądzik różowaty i łuszczycę. Wpływa również na wzmocnienie warstwy lipidowej oraz wzmacnia syntezę kolagenu i elastyn - dzięki temu ma właściwości przeciwzmarszczkowe.

3. BHA (β-hydroksykwasy) - do tej grupy zalicza się jedynie kwas salicylowy - Jest to naturalny składnik izolowany z kory wierzby. Ma głównie działanie przeciwtrądzikowe - przyspiesza gojenie się wszelkich wyprysków. Dodatkowo pomaga w walce z zaskórnikami. Polecany głównie do cery mieszanej i tłustej.

