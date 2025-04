Przy tak ogromnej ilości kosmetyków dostępnych na rynku można oszaleń. Jakie produkty są warte uwagi, a które lepiej omijać szerokim łukiem? Chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na to pytanie. Możemy jedynie słuchać wskazówek, które dają nam specjaliści i opinii wydawanych przez koleżanki, siostry czy mamy.

Reklama

Konturowanie jeszcze nigdy nie było tak proste! Dzięki tym kosmetykom wymodelujesz twarz w kilka sekund

Jakie kosmetyki do makijażu warto kupować w popularnych drogeriach?

Naszym zdaniem warto również podpatrywać przy pracy znanych makijażystów. Bo chyba nikt nie zużywa takie ilości kosmetyków kolorowych jak oni. Dlatego postanowiłyśmy zebrać w jednym miejscu kosmetyki z drogerii, które najczęściej można znaleźć w torbach specjalistów od makijażu.

Jeżeli jesteście ciekawe, jakie produkty znalazły się na tej liście, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Możemy jedynie zdradzić, że pojawił się na niej kultowy róż do policzków od Bourjois i uwielbiany przez miliony kobiet na całym świecie tusz do rzęs 2000 Calorie marki Max Factor.

Reklama

Kosmetyczny hit za 15 zł! Ten korektor nie ma sobie równych...