Żyjemy coraz szybciej, każdego dnia mamy na głowie niezliczoną ilość obowiązków i zazwyczaj zapominamy o sobie. Na szczęście coraz częściej z pomocą przychodzi nam przemysł kosmetyczny i nowe rozwiązania, które długą codzienną pielęgnację zamieniają w przyjemne i krótkie rytuały. Ta fala dosięgła również makijażu. Obecnie zapominamy o tradycyjnych podkładach w płycie, różach w kamieniu i paletach do konturowania. Zastępujemy je wygodnymi w użyciu produktami w sztyfcie.

Reklama

Jak mieć gładką skórę dzięki drobnym zmianom w rutynowej pielęgnacji?

1. Korektor w sztyfcie

Tutaj nie ma mowy o rewolucji, korektory w sztyfcie pojawiły się na rynku bardzo dawno temu. Pojawiły się w naszym zestawieniu raczej w ramach przypomnienia. Ten kosmetyk idealnie tuszuje wszystkie niedoskonałości, wypryski, przebarwienia czy popękane naczynka.

1. Korektor Face Touch Up Stick Bobbi Brown, cena 145 zł; 2. Korektor w sztyfcie Shiseido, cena 129 zł; 3. Korektor Fix It Dior, cena 159 zł; 4. Korektor w sztyfcie Cover Stick Marc Jacobs Beauty, cena 149 zł

2. Podkład w sztyfcie

To wygodniejsza wersja tradycyjnego podkładu w płynie. Jest łatwiejszy w aplikacji i ciężko przesadzić z jego ilością. Można go nałożyć bezpośrednio na twarzy i rozetrzeć palcami (może to być trudne, ale my tak zawsze robimy), nakładać pędzlem lub zwilżoną gąbeczką do makijażu. Jest polecany do skóry wrażliwej i suchej, dobrze zachowuje się również na cerze mieszanej. Jednak nie jest zalecany osobom o cerze tłustej.

Czy mają szansę zastąpić tradycyjne podkłady?

1. Podkład Traceless Foundation Stick Tom Ford, cena 330 zł; 2. Podkład Mineral Stick Foundation NYX, cena, ok. 54,90 zł; 3. Podkład w sztyfcie Stick Foundation Golden Rose, cena 4. Podkład w sztyfcie Ultra HD Make Up For Ever, cena 195 zł; 5. Podkład Chubby In The Nude Foundation Stick Clinique, cena, ok. 129 zł

3. Róż w sztyfcie

Najlepiej nałożyć go wzdłuż kości policzkowej i rozprowadzić dokładnie pędzlem do podkładu lub gąbką. Jednak najlepszy i najbardziej naturalny efekt uzyskacie, rozprowadzając kosmetyk palcami. Zależy wam na uzyskaniu bardziej intensywnego koloru i krycia? Nakładajcie kolejne warstwy, aż do uzyskania pożądanego efektu.

1. Róż Diorblush Cheek Stick Dior, cena 119 zł; 2. Róż Sheer Color Cheek Tint Bobbi Brow, cena 135 zł; 3. Kremowy róż do policzków w sztyfcie Creamy Blush Stick Golden Rose, cena 19,99 zł; 4. Róż Chubby Stick Cheek Colour Balm Clinique, cena 115 zł; 5. Róż w kremie Genuine Glow Blushing Creme for Lips and Cheeks Estee Lauder, cena 125 zł

4. Rozświetlacz w sztyfcie

Ten kosmetyk potrafi dodać skórze blasku, odmłodzić i podkreślić rysy twarzy. Przez bardzo długi czas wydawało się nam, że używa ich bardzo mało kobiet. Nasze wątpliwości w ostatnich dniach rozwiała makijażystka, która na co dzień pracuje w jednej ze znanych drogerii. Gdy zapytałyśmy ją o rozświetlacze, to z uśmiechem na twarzy stwierdziła, że Polki je kochają, a szczególnie te w sztyfcie.

Te kosmetyki w błyskawicznym tempie znikają ze sklepowych półek?

1. Rozświetlacz w sztyfcie Smashbox, cena 109 zł; 2. Hypoalergiczny rozświetlacz w sztyfcie Bell, cena 24,99 zł; 3. Rozświetlacz w sztyfcie Highlighter Stick Golden Rose, cena 19,99 zł; 4. Rozświetlacz Benefit Cosmetics Watt's Up! Benefit, cena, ok. 159 zł; 5. Rozświetlacz w sztyfcie IsaDora, cena 90 zł

5. Kosmetyki w sztyfcie do konturowania

Konturowanie sprawia trudność wielu kobietom, jednak w tym przypadku sprawia się powiedzenie, że praktyka czyni mistrza. A kosmetyki w sztyfcie mogą jedynie ułatwić sprawę. Dzięki nim dokładnie będziecie kontrolowały, gdzie nakładacie produkt. Warto jednak pamiętać, że przed rozpoczęciem konturowania skóra musi być idealnie gładka i doskonale nawilżona.

#ListaZakupów: idealna paleta do konturowania

1. Stick modelujący z dwukolorowym wkładem Master Contour V-Shape Duo Maybelline, cena 34 zł; 2. Ołówek z podwójną końcówką do konturowania twarzy Sephora, cena 55 zł; 3. Hypoalergiczny sztyft modelujący Bell, cena 24,99 zł; 4. Sztyft do konturowania Effortless Contouring Pen Burberry, cena 145 zł; 5. Kredka modelująca Chubby Stick Sculpting Contour Clinique, cena 115 zł