Mowa o produktach, które znane są jako utrwalacze makijażu. Sprawdzają się przed wielkim wyjściem, a na co dzień pomagają utrzymać w ryzach fluid czy cień do powiek. Najbardziej popularne są bazy pod podkład (one pojawiły się na rynku jako pierwsze), jednak w drogeriach można znaleźć także produkty utrwalające cienie do powiek, tusz do rzęs, a nawet szminkę. Jakiś czas temu, znane marki kosmetyczne wprowadziły do sprzedaży również tzw. fixery, które służą do ostatecznego utrwalenia makijażu.

Reklama

1. Bazy pod podkład

Dzięki niej makijaż utrzymuje się przez cały dzień, skóra nie świeci się w strefie T, zmarszczki mimiczne są mniej widoczne, a twarz wygląda na znacznie gładszą. Jednak nie możecie zapominać, że baza pod podkład nie rozwiąże wszystkich problemów. Ważne jest również, co nałożycie przed jej aplikacją. Lepiej zrezygnujcie z ciężkich, tłustych kremów, kosmetyków zawierających retinol oraz dużą ilość witaminy C. Te składniki sprawiają, że fluid nie utrzymuje się na skórze zbyt długo. Lepiej, jeżeli będziecie używały lekkich kremów nawilżających - one nie pozostawią na skórze tłustego filmu. Aby dodatkowo zabezpieczyć makijaż, po nałożeniu podkładu należy delikatnie przypudrować twarz, najlepiej pudrem transparentnym.

1. Baza pod makijaż Photo Finish Pore Minimizing Primer Smashbox, cena, ok. 159 zł; 2. Wygładzająca baza pod podkład na bazie orzecha kokosowego Marc Jacobs, cena, ok. 169 zł; 3. Korygująca baza pod makijaż Inglot, cena, ok. 45 zł; 4. Baza pod makijaż The POREfessional Benefit, cena, ok. 165 zł; 5. Baza pod podkład Superprimer Universal Face Primer Clinique, cena, ok. 129 zł; 6. Rozświetlająca baza pod podkład Touche Eclat Blur Primer YSL, cena, ok. 189 zł

2. Bazy pod cienie do powiek

Zapobiega osadzaniu się cieni w załamaniu powieki, sprawia, że makijaż jest bardziej wyrazisty, a kolory bardziej nasycone. Dodatkowo tuszuje wszelkie niedoskonałości w okolicy oka. Jak nakładać bazę pod cienie? Niewielką ilość kosmetyku należy równomiernie rozprowadzić na powiece, zaczynając od linii rzęs. Przed nałożeniem kolejnego kosmetyku należy zaczekać, aż baza wyschnie.

1. Baza pod cienie do powiek Shadow Insurance Original Too Faced, cena, ok. 65 zł; 2. Baza pod cienie i korektor Stay Don't Stray Benefit, cena, ok. 150 zł; 3. Baza pod cienie do powiek Photo Finish Lid Primer Smashbox, cena, ok. 89 zł; 4. Baza pod cienie do powiek Pupa, 52,90 zł; 5. Baza pod cienie do powiek NYX, cena, ok. 32,90 zł; 6. Baza pod cienie do powiek Double Wear Estee Lauder, cena, ok. 102 zł

3. Bazy pod tusze do rzęs

Wzmacnia efekt, jaki daje maskara, przedłuża jej trwałość, a do tego zawiera substancje odżywcze. Najlepiej nakładać ją przed tuszem. Bazy zazwyczaj mają biały lub bezbarwny kolor. W przypadku tych pierwszych należy zwrócić uwagę, aby nie było jej widać po pomalowaniu rzęs tuszem.

Białe podkłady powinny polubić wszystkie wielbicielki kolorowych kosmetyków do makijażu rzęs. Tego typu produkty nie są zbyt widoczne na ciemnych włoskach, a jasna baza sprawi, że kolor będzie bardziej widoczny i jaskrawy.

1. Utrwalacz do makijażu Double Fix Mascara Clarins, cena, ok. 89 zł; 2. Baza pod tusz do rzęs Diorshow Maximiser, cena, ok. 155 zł; 3. Odżywcza baza do rzęs Estee Lauder, cena, ok. 99 zł; 4. Baza pod tusz do rzęs Lash Building Primer Clinique, cena, ok. 99 zł; 5. Baza pod tusz do rzęs They're Real Benefit, cena, ok. 129 zł

4. Baza pod szminki i błyszczyki

Składniki utrwalające, gwarantują utrzymanie koloru na ustach i zapobiegają rozmazaniu pomadki. Większość produktów ma uniwersalny (bezbarwny) odcień i pasuje do każdego koloru szminki. Wiele z nich zawiera kwas hialuronowy, który dodatkowo dba o odpowiednie nawilżenie ust.

1. Baza od ust Lip Insurance Too Faced, cena, ok. 78 zł; 2. Niewidoczny utrwalający ołówek do ust Make Up For Ever, cena, ok. 110 zł; 3. Kredka utrwalająca szminkę Urban Decay, cena, ok. 85 zł; 4. Baza pod pomadkę Liplift Guerlain, cena, ok. 159 zł; 5. Uniwersalny ołówek do ust Sephora, cena, ok. 35 zł; 6. Baza pod szminkę Ultimate Ozone Urban Decay, cena, ok. 69 zł

5. Utrwalacze makijażu

Ten kosmetyk nakłada się na sam koniec, a jego zadaniem jest ostateczne utrwalenie makijaż. Ale jak to się dzieje? Utrwalacze tworzą elastyczną siatkę na twarzy, która chroni kosmetyki przed ścieraniem. Oprócz tego każdy użyty wcześniej produkt staje się elastyczny, a dzięki temu nie rozmazuje się.

Spray najlepiej rozpylać w odległości ok. 20 cm od twarzy, dzięki temu nie będziecie musiały się zastanawiać, że przesadziłyście z ilością produktu.

1. Utrwalacz makijażu w sprayu All Nighter Urban Decay, cena, ok. 132 zł; 2. Mgiełka do utrwalania makijażu Bielenda, cena, ok. 14 zł; 3. Mgiełka do twarzy utrwalająca makijaż Inglot, cena, ok. 42 zł; 4. Utrwalacz makijażu w sprayu diego dalla palma, cena, ok. 87 zł

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Uwaga! Te kosmetyki uzależniają

Idealne na lato - perfumowane mgiełki do ciała

Kosmetyki, które dają spektakularne efekty