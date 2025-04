Skin79 to chyba najbardziej rozpoznawalna koreańska marka na świecie. Dzięki zaawansowanej technologii produkty Skin79 łączą w sobie najnowocześniejsze osiągnięcia laboratoryjne z siłami natury tworząc kosmetyki, które oprócz makijażu stanowią jednocześnie potężną dawkę pielęgnacji.

Reklama

Absolutnym hitem są kremy BB w kolorowych opakowaniach - każdy przeznaczony do innego typu cery. Znajdziecie też pudry, błyszczyki, kremy do twarzy, kremy pod oczy, maseczki na płachtach i wszystko to, z czego słyną koreańskie marki.

Naszym faworytem jest intensywny krem pod oczy ze śluzem ślimaka oraz rozświetlające pudry BB, które nadają skórze aksamitne i niewiarygodnie gładkie wykończenie.

Reklama

Więcej o kosmetykach:



7 kultowych maskar z drogerii

Najpiękniejsze zapachy na lato

Najlepsze kremy BB