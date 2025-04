Origins to amerykańska marka założona przez właściciela marki Estee Lauder - Leonarda Laudera. Od momentu jej powstania w 1990 roku, marka przetrząsa ziemię, aby odkryć najbardziej skuteczne rośliny, które potem wykorzystuje do tworzenia wysokowydajnych, naturalnych produktów do pielęgnacji skóry. Rygorystyczny proces identyfikacji składników marki Origins zaczyna się na długo przed laboratorium. Wszystkie składniki testowane są pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Korzyści z ekstraktów roślinnych są analizowane i badane, by zapewnić, że jedynie najczystsze i najbardziej skuteczne składniki są wybierane dla celów testowych.

Origins jest marką, dla której niezwykle ważne jest świadome zaangażowanie w naszą planetę oraz życie jej mieszkańców. Naszym absolutnie ulubionym produktem jest oczyszczająca maseczka na bazie róży, która nadaje się nawet do skóry wrażliwej i naczynkowej. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej naszych ulubionych kosmetyków marki Origins!

Kosmetyki marki Origins możecie kupić w perfumeriach Sephora i we flagowym salonie w Galerii Mokotów i Arkadii.

