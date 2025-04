1 z 20

Marka NYX Cosmetics została stworzona w 1999 roku w Los Angeles przez makijażystkę Toni Ko, która od dziecka marzyła o własnej linii kosmetyków. Marka NYX to przede wszystkim bogactwo kolorów i bardzo przystępne ceny. Weźmy za przykład szminkę - matowa, dostępna we wszystkich kolorach tęczy (nawet niebieskie i zielone) za 25 złotych. Brzmi świetnie prawda? A co, jeśli dodamy, że najmodniejsze usta w tym sezonie (w stylu Kylie Jenner) można wyczarować za pomocą błyszczyka, który dostępny jest w kilkunastu odcieniach nude? To tylko niewielka część wspaniałości, które czekają na was w nowootwartym salonie w Galerii Mokotów. Ale nie martwcie się, już wkrótce ruszy sklep online!

Tyle dobroci na jednym zdjęciu 😱😍 #nyx #nyxpolska #nyxcosmetics #kosmetykiNYX #NYXhaul Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika NYX Cosmetics Polska 🇵🇱 (@nyxpolska) 31 Maj, 2016 o 1:37 PDT

Miałyśmy już okazję być w tym sklepie i przetestować na sobie całe mnóstwo kosmetyków tej marki! Co nam wpadło w oko? Rozświetlacz w kremie, który jest dostępny w 4 kolorach, tusz do rzęs w pastelowym różowym odcieniu, matowe szminki, lakier do paznokci z brokatowymi drobinkami i eyelinery w wiosennych kolorach!

