Makijaż nude to zdecydowanie najmodniejszy makijaż tego sezonu. Po etapie smoky eyes we wszystkich odcieniach brązów i szarości, przyszedł czas na lżejszy look. I bardzo dobrze! Makijaże w odcieniach nude pasuje każdej kobiecie - o dowolnym typie urody i w każdym wieku.

Makijaż w odcieniach nude - jak go wykonać?



Makijaż nude bardzo lubi połysk. Ważne jest jednak, aby z nim nie przesadzać - stawiajcie na jeden błyszczący akcent np. usta, powieki lub policzki. Pamiętajcie również o odpowiednim dobraniu odcieni - chłodne karnacje lubią chłodne beże i tonacje złota, a ciepłe zdecydowanie lepiej wyglądają w miodowych barwach.

